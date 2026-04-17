El PSOE cancela el reencuentro de todos los expresidentes de Andalucía tras el fallecimiento de la mujer de José Rodríguez de la Borbolla

El PSOE pensaba reunir este sábado a todos los expresidentes de la Junta de Andalucía para apoyar a la candidata a la presidencia, María Jesús Montero. Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz estaban citados este fin de semana en Dos Hermanas, sin embargo, el fallecimiento de Gracia Sánchez Caballos, esposa de Rodríguez de la Borbolla.

Fuentes del PSOE andaluz consultadas por El Correo de Andalucía ha confirmado esta noticia después de que saltara la noticia de la pérdida de la mujer del expresidente. Montero ha enviado un mensaje de apoyo a la familia de Rodríguez de la Borbolla y ha recordado a Gracia Sánchez como una mujer "vitalista y comprometida, también desde el ámbito de la docencia, a la que dedicó buena parte de su vida".

Este era el principal acto de campaña de Montero, en el que la candidata quería mostrar la unidad dentro de la formación después de las múltiples disputas que han vivido en los últimos años. Las diferencias ideológicas entre unos y otros no han sido un impedimento para que todos hayan querido apoyar a la exvicepresidenta.

Apoyo sin fisuras

El objetivo era mostrar que los historios del PSOE andaluz, el gran bastión de los socialistas a lo largo de la democracia, impulsan a la que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa durante los últimos años. Un apoyo especialmente importante en este momento que enfrenta el PSOE, cuando los sondeos le auguran los peores resultados de la historia en la comunidad autónoma.

Para ello, la figura de Rodríguez de la Borbolla era fundamental en la fotografía, de las más potentes que tenía preparadas el PSOE-A en esta campaña, para demostrar esta unión. El expresidente de la Junta se ha mostrado en varias ocasiones su malestar con la actual dirección del partido y se ha alineado en repetidos momentos con la postura de Felipe González. Su presencia representaba un acercamiento clave.

El acto también iba a suponer la vuelta a la vida pública del expresidente Griñán, tras su paso por la cárcel y sus graves problemas de salud. El encuentro de los 37 años de socialismo en Andalucía iba a ser el primer acto en el que participara después de que el Tribunal Constitucional anulara en 2024 la condena que dictó contra él la Audiencia Provincial de Sevilla y confirmó posteriormente el Tribunal Supremo.

Pedro Sánchez participará en un acto en Huelva

El Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), publicado este martes, da a los socialistas un apoyo del 21,4% de apoyos, lo que equivale a entre 25 y 28 escaños. De hacerse realidad este sondeo, para el que se han realizado 3.600 entrevistas entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, los socialistas obtendrían peor resultado que el que consiguieron tras las elecciones autonómicas de 2022.

Los encuentros con dirigentes y exdirigentes socialistas serán constantes este mes y medio. San Vicente no quiere dejar nada al azar y mejorar los resultados que le auguran las encuestas. Para el fin de semana se mantiene la visita del presidente Sánchez a Gibraleón. Este será el primer acto de campaña en el que participe el secretario general del PSOE, que tiene pensados seis viajes a Andalucía antes del 17 de mayo.