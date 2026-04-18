El secreto de Huelva, la provincia que tiene "lo que todos quieren y no se puede fabricar"

La provincia de Huelva ha decidido contar, en este 2026, su propia historia turística sin depender de los grandes escaparates. Tras renunciar a FITUR por el impacto del accidente ferroviario de Adamuz el pasado mes de febrero, la Diputación ha convertido el Muelle de las Carabelas en el epicentro de una feria que reivindica un modelo distinto, alejado de la masificación y centrado en la autenticidad.

Bajo esa premisa, instituciones y municipios han presentado esta semana una oferta conjunta que aspira a crecer sin perder su esencia, defendiendo que el verdadero valor de la provincia reside en aquello que no se puede replicar ni fabricar.

En el marco de la Feria del Turismo celebrada en este enclave tan significativo para la historia de Huelva -representa el lugar del que partió Colón hacia América-, el presidente de la Diputación, David Toscano, explica en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía que reconoce que se trata de "un formato especial" que no les hubiera gustado tener que organizar, pero defiende que, en aquel momento, la institución actuó como debía: acompañando a las víctimas y sus familias. Una vez pasado ese primer duelo, aunque "siga doliendo", el presidente afirma que la promoción turística no puede detenerse.

En este sentido, detalla que la decisión de cancelar la presencia en FITUR fue un gesto necesario, pero que ahora tocaba dar salida al trabajo que los municipios habían preparado. De ahí surge esta feria, que define como una forma de "dar su sitio al turismo en la provincia de Huelva" y, al mismo tiempo, de coordinar la oferta local sin caer en centralismos.

Un destino diverso que busca una imagen única

Toscano insiste en que uno de los grandes retos es proyectar una imagen conjunta. Aunque Huelva es "muy completa y diversa", considera clave presentarse "como un todo", con una identidad clara y reconocible.

El objetivo de la Diputación, según explica su presidente, es aglutinar el esfuerzo de ayuntamientos y mancomunidades para mostrar sus singularidades bajo una misma marca. En sus palabras, se trata de "salir como un cañón con una imagen única", algo que considera fundamental para competir en el mercado turístico.

Además, subraya que este formato ofrece una ventaja frente a grandes ferias como FITUR: la ausencia de ruido competitivo. Mientras en Madrid todos los destinos compiten al mismo tiempo, aquí Huelva puede "salir al mundo sola", con un relato propio y reconocible.

Hacer de la carencia una virtud

Uno de los ejes centrales de su discurso es el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad. Toscano admite que Huelva arrastra un déficit histórico de infraestructuras, lo que ha limitado su desarrollo turístico respecto a otros territorios. Sin embargo, defiende que esa desventaja ha tenido un efecto positivo: la conservación del entorno.

Según explica, la provincia cuenta con un tercio de su territorio protegido y amplias zonas vírgenes, lo que obliga a crecer "con mucha cabeza". En este punto, advierte de los riesgos de la masificación, un fenómeno que, asegura, "el turismo odia".

El presidente pone como ejemplo el aumento del turismo portugués, que busca en Huelva la tranquilidad que ya no encuentra en sus propias costas. Ante esta situación, lanza una idea clara: "tenemos que vivir muy bien para no morir de éxito".

El presidente de la Diputación de Huelva pone como ejemplo el aumento del turismo portugués, que busca en Huelva la tranquilidad que ya no encuentra en sus propias costas. "Tenemos que vivir muy bien para no morir de éxito"

Además, Toscano ha reconocido que la Diputación de Huelva trabaja para poder mejorar el servicio de autobuses próximamente y cubrir así la carencia a la que se enfrentan muchos pueblos de la costa.

"Ofrecemos autenticidad, esencia y emociones"

Toscano defiende que la gran fortaleza de la provincia no es replicable. “Nosotros ofrecemos autenticidad”, afirma, destacando elementos culturales y emocionales únicos como El Rocío, la Saca de las Yeguas o el fandango "cantado como se canta de verdad". A ello suma una gastronomía basada en el producto y en el saber hacer.

Esta combinación convierte a Huelva en un destino diferente, capaz de conectar con el visitante a un nivel más profundo. "Eso se tiene o no se tiene", insiste, subrayando que no se puede fabricar. Además, hay un indicador que Toscano valora especialmente: la fidelidad. "Todo el que nos conoce vuelve", asegura, destacando además su papel como prescriptor del destino.

La alta velocidad y el reto del futuro

De cara a los próximos años, la llegada de la alta velocidad aparece como un punto de inflexión. Toscano considera que facilitará el acceso y reducirá los tiempos de viaje, algo clave para atraer visitantes de grandes ciudades como Madrid.

No obstante, introduce un matiz importante: el crecimiento estará condicionado por la capacidad hotelera. Es decir, la infraestructura de alojamiento actuará como límite natural para evitar la saturación.

En paralelo, defiende la necesidad de mejorar la formación del sector y elevar la calidad del servicio. Pone como referencia al Algarve portugués, donde el dominio de idiomas y la profesionalización marcan la diferencia. A su juicio, más calidad implica mayor valor y mejores salarios.

Promoción con identidad y orgullo

Entre las iniciativas presentadas durante esta feria destaca De Huelva, luz y verso, un proyecto que combina fotografía y poesía para ofrecer una visión completa del territorio. Toscano valora esta propuesta como una herramienta emocional que invita a descubrir la provincia más allá de una visita puntual.

Finalmente, fija los objetivos a corto y medio plazo: crecer en calidad, reducir la estacionalidad y consolidar una imagen única de destino. Todo ello sin perder de vista la esencia que, según recalca, hace de Huelva un lugar especial.

"Tenemos la suerte de tener lo que todos quieren", concluye, convencido de que el futuro pasa por saber gestionar ese valor diferencial sin caer en los errores de otros destinos.

"Queremos un turista de calidad que respete lo que somos"

En este contexto, la Agencia Destino Huelva emerge como pieza clave. Ese enfoque estratégico cobra forma a través de esta entidad, el brazo operativo de la Diputación en materia turística. Al frente de la misma está Ana Delgado, su presidenta. Durante la conversación, Delgado ha querido detallar los pilares sobre los que se sustenta la oferta turística de Huelva. Destaca, en primer lugar, el peso del patrimonio cultural, recordando que la provincia cuenta con un legado que abarca desde el Neolítico -con enclaves como los dólmenes de Soto o El Pozuelo- hasta sus tradiciones más arraigadas.

En este sentido, pone también en valor fiestas recientemente reconocidas por la Junta de Andalucía, como la Bella de Lepe o las Cruces de Mayo. A su juicio, "la importancia de nuestras fiestas y tradiciones" es clave para atraer visitantes y reforzar la identidad del destino.

Pero Huelva, añade, no es solo cultura. También es gastronomía. Delgado la define como una de las grandes despensas de Europa, mencionando productos como el jamón de Jabugo, la gamba blanca o los frutos rojos. Todo ello, explica, se está integrando en experiencias turísticas, desde rutas gastronómicas hasta visitas a bodegas del Condado.

El litoral es otro de los grandes atractivos. Con más de 120 kilómetros de playas, muchas en espacios naturales, la presidenta destaca una característica diferencial: la tranquilidad. "Aquí puedes elegir la parcela de arena que quieras porque vas a estar prácticamente solo", afirma, subrayando un valor cada vez más demandado.

"Aquí puedes elegir la parcela de arena que quieras porque vas a estar prácticamente solo" Ana Delgado — Presidenta Agencia Destino Huelva

A estos segmentos se suman el turismo activo y el de naturaleza, que cobran especial relevancia ante el cambio de tendencias. Según explica, el visitante actual busca experiencias sostenibles y únicas, algo que Huelva puede ofrecer con facilidad.

Crecer sin renunciar a la esencia

Una de las cuestiones clave es cómo aumentar el número de visitantes sin caer en la masificación. Delgado lo tiene claro: "De eso estamos huyendo". Aunque el objetivo es crecer, insiste en que debe hacerse de forma "sosegada" y respetuosa con el territorio.

La presidenta señala que las propias características de la provincia -baja densidad de población y amplio territorio- dificultan una saturación turística como la de otros destinos. Aun así, la estrategia pasa por atraer a un perfil concreto: "Un turista de calidad, que respete nuestro entorno, nuestras tradiciones y a los onubenses".

En esta línea, explica que la Agencia Destino Huelva desarrolla una intensa actividad promocional, con presencia en más de 23 ferias nacionales e internacionales. El visitante sigue siendo mayoritariamente nacional, especialmente de Andalucía y del norte de España, pero el objetivo es reforzar el mercado internacional.

Delgado también pone la lupa en el país vecino. Portugal ya muestra un crecimiento significativo, en parte por la saturación del Algarve. Además, se trabaja para captar turistas británicos, alemanes y franceses.

Datos positivos y previsiones al alza

En cuanto a cifras, Delgado confirma que 2025 ha sido un año especialmente positivo. La provincia ha recibido casi dos millones de visitantes y ha superado los cuatro millones de pernoctaciones, unos datos que califica de "muy buenos".

Aunque todavía no hay cifras oficiales de 2026, asegura que la tendencia sigue siendo ascendente. La Semana Santa, en particular, ha dejado resultados muy positivos, lo que refuerza la previsión de cerrar el año con nuevos récords. Pero siempre, sin perder la esencia.