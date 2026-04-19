Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso DGTToros MaestranzaLluvia en FeriaPoblación SevillaNuevo Sánchez PizjuánHorario BetisMorante de la PueblaReal Sociedad campeónRebujito FeriaAccidente Cádiz
instagramlinkedin

Trenes

Una avería en Toledo retrasa los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

A través de su perfil en redes sociales, Renfe ha alertado este domingo de las demoras en los trenes AVE y Avant de la línea Madrid-Andalucía, provocadas por una incidencia en la infraestructura ferroviaria.

Pasajeros en la estación de Santa Justa en un aimagen de archivo.

Pasajeros en la estación de Santa Justa en un aimagen de archivo.

El Correo

El Correo

Sevilla

Renfe ha alertado este domingo de que la línea Madrid-Andalucía sufre demoras en los servicios comerciales debido a una incidencia en la infraestructura localizada entre Mora (Toledo) y la comarca de La Sagra, una situación que está afectando a la circulación ferroviaria en este corredor de alta demanda.

Según un mensaje emitido a través de su perfil oficial de X, Renfe ha concretado que, a causa de este incidente, se han visto afectados trenes AVE y Avant.

La estación de Santa Justa está siendo una de las más afectadas en un domingo de mucho movimiento: con el regreso a casa de muchos aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad que han pasado el domingo en Sevilla tras la celebración de la final de la Copa del Rey y con la llegada a la ciudad de muchos pasajeros con destino a la Feria de Abril.

Noticias relacionadas y más

En paralelo, la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona también se ha visto afectada este domingo. Un arrollamiento en un punto de paso no autorizado a la altura de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha interrumpido la circulación por ambas vías de la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, según informa Renfe en la red social X.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ayuntamiento y Sevilla FC llegan a un acuerdo por el nuevo Sánchez-Pizjuán: luz verde al proyecto, que arrancará en verano de 2027
  2. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 18 de abril de 2026
  3. La Feria de la Gamba de Punta Umbría sorprende en su 30 aniversario con una decisión sobre los precios
  4. La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre
  5. Sevilla y Zaragoza rebasan a la vez la barrera los de 700.000 habitantes: fortalezas y diferencias de dos capitales en su carrera por ganar población
  6. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 17 de abril de 2026
  7. Sevilla, pieza clave para Coca-Cola en Europa: su planta de La Rinconada produce de media 800 millones de litros de bebida al año
  8. Las universidades públicas andaluzas pactan una tregua con la Junta tras aprobar 37,5 millones extra

Una avería en Toledo retrasa los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Moreno avisa del bloqueo si no consigue mayoría absoluta: "No nos podemos permitir el lujo de los extremeños"

Moreno avisa del bloqueo si no consigue mayoría absoluta: "No nos podemos permitir el lujo de los extremeños"

Montero enmienda la estrategia de "estabilidad o lío" de Moreno: "Hace lo mismo que donde el PP pacta con Vox"

Montero enmienda la estrategia de "estabilidad o lío" de Moreno: "Hace lo mismo que donde el PP pacta con Vox"

Trágico accidente en Medina Sidonia: dos muertos en un choque frontal

Trágico accidente en Medina Sidonia: dos muertos en un choque frontal

"La inteligencia artificial en defensa solo es comparable con la invención del poder nuclear"

"La inteligencia artificial en defensa solo es comparable con la invención del poder nuclear"

Encuentran sin vida al hombre de 79 años desaparecido en Aljaraque

Encuentran sin vida al hombre de 79 años desaparecido en Aljaraque

Antonio Repullo: «Duro sería tener un hijo al que no le interesara nada, no que votara al PSOE o a Vox»

Antonio Repullo: «Duro sería tener un hijo al que no le interesara nada, no que votara al PSOE o a Vox»

Las universidades públicas andaluzas pactan una tregua con la Junta tras aprobar 37,5 millones extra

Las universidades públicas andaluzas pactan una tregua con la Junta tras aprobar 37,5 millones extra
Tracking Pixel Contents