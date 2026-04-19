Una avería en Toledo retrasa los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Renfe ha alertado este domingo de que la línea Madrid-Andalucía sufre demoras en los servicios comerciales debido a una incidencia en la infraestructura localizada entre Mora (Toledo) y la comarca de La Sagra, una situación que está afectando a la circulación ferroviaria en este corredor de alta demanda.

Según un mensaje emitido a través de su perfil oficial de X, Renfe ha concretado que, a causa de este incidente, se han visto afectados trenes AVE y Avant.

La estación de Santa Justa está siendo una de las más afectadas en un domingo de mucho movimiento: con el regreso a casa de muchos aficionados del Atlético de Madrid y la Real Sociedad que han pasado el domingo en Sevilla tras la celebración de la final de la Copa del Rey y con la llegada a la ciudad de muchos pasajeros con destino a la Feria de Abril.

En paralelo, la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona también se ha visto afectada este domingo. Un arrollamiento en un punto de paso no autorizado a la altura de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha interrumpido la circulación por ambas vías de la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, según informa Renfe en la red social X.