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Trágico accidente en Medina Sidonia: dos muertos en un choque frontal

Tras el accidente en la A-2235, la Guardia Civil, el 061 y bomberos acudieron al lugar, donde se confirmó el fallecimiento de un hombre y una mujer.

12-08-2021 Ambulancia perteneciente a La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

12-08-2021 Ambulancia perteneciente a La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

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Sevilla

Dos personas, un hombre y una mujer, han perdido la vida en un trágico accidente de tráfico ocurrido anoche en la A-2235, a la altura de Medina Sidonia (Cádiz), según ha informado este domingo el servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Pasadas las 22:30 horas de la noche del sábado se atendieron en el 112 varias llamadas que alertaban de la colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 3 de la carretera A-2235.

Según los testigos, uno de los vehículos se salió de la vía e impactó frontalmente contra otro al volver a la calzada. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, bomberos y el servicio de Mantenimiento de la Vía.

Fuentes sanitarias han confirmado que a causa del accidente han fallecido dos personas: una mujer de 75 años y un hombre de 36.

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Pasada la medianoche, la circulación quedó normalizada tras la retirada de los vehículos y la limpieza de la vía.

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