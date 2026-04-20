Un conductor de 82 años resulta herido tras ser arrastrado por el metro en Granada

Un conductor de 82 años ha resultado herido leve este lunes tras verse implicado en un accidente con el metro de Granada en las inmediaciones de la avenida del Sur, en la capital granadina, según han confirmado a Europa Press fuentes del 112.

Varios particulares han telefoneado al 112 sobre las 12,05 horas alertando de este accidente, por el que se ha dado aviso a Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061.

Algunos de estos particulares han expresado que el vagón de cabecera del metro habría arrastrado algunos metros el vehículo al moverse. En el incidente ha resultado únicamente herido el octogenario, con heridas de cristales en las manos, de las que ha rehusado ser atendido. Desde el 112 han confirmado que no constan heridos entre los viajeros del metro.