Desaparecido un joven de 30 años en Huelva: su familia pide la máxima difusión para encontrarlo

Un joven de 30 años se encuentra desaparecido en Huelva desde la noche del pasado sábado 18 de abril. Se trata de Rodrigo C.L., cuya desaparición ha generado una creciente preocupación entre familiares, amigos y vecinos. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido un cartel de búsqueda para tratar de localizarlo cuanto antes y facilitar la colaboración ciudadana.

Según la información difundida por amigos y familiares, Rodrigo es natural de El Cerro de Andévalo, aunque residía en Huelva capital con su pareja. Las voces de alarma saltaron al comprobar que el sábado no acudió a su supuesto puesto de trabajo, lo que llevó a amigos y familiares a ponerse en contacto entre sí al no tener noticias suyas desde la noche anterior. Fue entonces cuando decidieron dar difusión pública a su desaparición.

Máxima ayuda y difusión posible

El cartel emitido por SOS Desaparecidos señala que Rodrigo mide 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene pelo negro y ojos negros. Además, precisa que en el momento de su desaparición vestía pantalón vaquero claro y camisa marrón con flores naranjas, y que como rasgos identificativos lleva piercing en las orejas y brackets metálicos.

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Familiareshan pedido “la máxima ayuda posible” para intentar localizarlo “sano y salvo” lo antes posible. En su llamamiento insisten en que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser importante. La asociación ha facilitado para ello el teléfono 868 286 726 y el correo info@sosdesaparecidos.es para comunicar cualquier información relacionada con su paradero.