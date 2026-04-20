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Fallece a los 43 años Víctor Eloy López, destacado director de orquesta y catedrático de trombón en Málaga

El director de orquesta, catedrático del Conservatorio Superior de la capital y asistente de dirección, murió el sábado a los 43 años

El músico malagueño, en una imagen de archivo

El músico malagueño, en una imagen de archivo / La Opinión

Víctor A. Gómez

Víctor A. Gómez

Málaga

Luto en la música clásica malagueña. El director de orquesta Víctor Eloy López falleció el sábado en el Hospital Quirón de la capital a consecuencia de un cáncer. López, que en junio habría cumplido 44 años, fue catedrático de trombón del Conservatorio Superior de Málaga y fundó el conjunto Málaga Brass Band. Como director estaba desarrollando una carrera con mucho futuro, que le había llevado a trabajar como asistente en el Teatro Real de Madrid y asumir la batuta para la propia Filarmónica de Málaga y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Precisamente el conjunto canario quiso manifestar su tristeza por la pérdida con una nota dirigida a los medios de comunicación. El malagueño fue asistente del director artístico y titular, Karel Mark Chichon, y también dejó huella en áreas especialmente sensibles para el futuro del sector, como la divulgación musical, la programación para públicos jóvenes y el impulso de la Joven Orquesta de Gran Canaria.

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En el mismo comunicado se destaca de Víctor Eloy López su sólida preparación musical, además de su carácter generoso y su clara vocación de servicio. El propio Karel Mark Chichon lo define como “un músico único”, dotado de un conocimiento extraordinario y de una dedicación intachable, unas cualidades que, según remarca, fueron una fuente constante de inspiración dentro del trabajo diario. Descanse en paz.

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