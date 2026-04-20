Un incendio en Almonte moviliza al Infoca y a tres parques de bomberos para evitar que alcance a la zona forestal
El fuego, declarado en el paraje Montehigos, mantiene trabajando a bomberos del Consorcio de Huelva y al Plan Infoca con medios terrestres y aéreos
Un incendio declarado este lunes en Almonte (Huelva) ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia en el paraje Montehigos, donde arden instalaciones de una planta de reciclaje ubicada en una antigua zona de escombrera. Según ha informado el Plan Infoca, uno de los principales objetivos en estos momentos es evitar que las llamas puedan propagarse y afectar a la zona forestal próxima.
El aviso del fuego se recibió a las 15.35 horas, según ha detallado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, que mantiene una intervención en curso en el término municipal almonteño. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de Almonte, San Juan del Puerto y Valverde del Camino, con un total de 12 bomberos y siete camiones, centrados en las tareas de control y extinción.
Por su parte, el Plan Infoca ha activado también medios específicos para combatir el incendio. En el dispositivo participan dos Bricas, un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones Brica, un agente de medio ambiente, una autobomba y un helicóptero pesado, en un refuerzo destinado a contener el avance del fuego y proteger el entorno natural.
Las labores continúan sobre el terreno mientras los equipos de emergencia trabajan para estabilizar el incendio cuanto antes. Por ahora, la prioridad sigue siendo frenar su evolución dentro de la planta de reciclaje y evitar que el fuego salte al monte, lo que complicaría notablemente la intervención.
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