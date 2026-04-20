Nuevo paso de la Feria de la Gamba de Punta Umbría: estos son los aparcamientos, autobuses y taxis para los 80.000 visitantes que se esperan

La edición número 30 de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría está ya a la vuelta de la esquina y el ayuntamiento puntaumbrieño está dando los últimos retoques a su planificación, en este caso en lo relativo a los parkings habilitados, autobuses lanzadera y paradas para asistir al evento, que se celebrará del 24 al 26 de abril en la Plaza Pérez Pastor del municipio onubense. En esta edición la organización espera reunir a 80.000 visitantes.

Aparcamientos disponibles gratuitos y de pago

Entre las opciones disponibles, destaca el aparcamiento de la Lonja Pesquera, gestionado por Iberpark como zona ORA verde. Este espacio estará operativo desde el viernes 24 a las 20.00 horas hasta el domingo 26 a las 20.00 horas.

Además, se podrá estacionar gratuitamente en las bolsas habilitadas en la H, la avenida Ciudad de Huelva o la calle Cisne, y desplazarse hasta el recinto ferial mediante el servicio de autobús urbano. También existen otras bolsas de aparcamiento gratuitas más próximas al recinto ferial, como las situadas en la Torre Almenara o en la Plaza de la Peña.

Este servicio, prestado por la empresa local Puntabus, funcionará de manera ininterrumpida entre las 10.00 y las 22.00 horas durante los días 24 y 25, mientras que el domingo 26 el horario será de 10.00 a 20.00 horas. El recorrido incluirá paradas en las zonas de estacionamiento mencionadas, en la comandancia de la Guardia Civil y en la plaza Pérez Pastor, además de las habituales junto al Hotel Barceló y en la avenida Pintor José Caballero, en su cruce con la avenida de Andalucía.

En cuanto a los autobuses discrecionales de visitantes, tanto la llegada como la salida de pasajeros se realizará en la avenida del Atlántico, a la altura del kiosco Las Cadenas.

Habrá cortes de tráfico en Punta Umbría para facilitar el acceso al evento. / Ayuntamiento de Punta Umbría

Taxis disponibles y cortes de tráfico

Asimismo, se habilitará una parada de taxis en las inmediaciones de la plaza Pérez Pastor, junto a la rotonda del ancla. Los servicios de taxi pueden solicitarse a través de los teléfonos 959101911 y 959310048, ambos conectados a una misma central.

En materia de tráfico, se establecerá un corte en la avenida de la Ría a la altura del antiguo Ayuntamiento, desviando la circulación hacia la calle Cisne. Solo podrán acceder más allá de este punto los vehículos autorizados con vado. Además, estará prohibido estacionar en esta zona desde el jueves 23.

Los detalles de la feria de la Gamba de Punta Umbría

El lugar de la celebración contará con un total de 22 stands: tres dedicados al marisco con gambas, langostinos, cigalas, patas o cuerpos y pulpo a la gallega; uno de la Cofradía de Pescadores con boquerones, chocos, adobo y chirlas; siete de bares y restaurantes locales; dos de cafeterías; cuatro de copas; dos de jamón y chacinas; dos destinados a bebidas y un stand institucional del Ayuntamiento con espacio expositivo y de promoción.

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Entre las novedades de esta edición destaca la mejora de la accesibilidad, con la incorporación de mesas bajas para personas con movilidad reducida. Se mantienen los precios populares de ediciones anteriores: 7 euros para el marisco y 6 euros para los platos elaborados a base de pescados y mariscos. Asimismo, se consolida la ubicación en la plaza Pérez Pastor de Punta Umbría, con una superficie de 2.200 metros cuadrados y una gran carpa de 90 por 25 metros, así como el formato de “tardeo” que tan buena acogida ha tenido en los últimos años.