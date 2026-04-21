Afectados un bebé de tres meses y tres adultos en dos incendios en Punta Umbría e Isla Cristina

Tres adultos de entre 41 y 45 años y un bebé de tres meses han resultado afectados en dos incendios declarados a última hora del lunes 20 de abril en Punta Umbría e Isla Cristina (Huelva), según ha informado el 112, servicio adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, que coordinó la respuesta a ambos sucesos.

Dos incendios en Punta Umbría e Isla Cristina

El primero de ellos tuvo lugar poco antes de las 20.45 horas en la avenida de la Marina de Punta Umbría, donde los ciudadanos que llamaron al teléfono 112 alertaron de que ardía una nave con vehículos en su interior. El segundo incendio ocurrió alrededor de las 22.40 horas en la carretera HU-3400 en una vivienda con posibles personas afectadas.

La sala coordinadora del 112 activó en ambos casos a Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. En el incendio de Punta Umbría, los bomberos han confirmado que las llamas calcinaron la nave y seis vehículos, tres de ellos motocicletas. En este suceso, los sanitarios derivaron al centro de salud a un varón de 45 años.

Atención sanitaria en Isla Cristina

En el incendio de vivienda de Isla Cristina, los servicios médicos atendieron en el mismo lugar del suceso a un bebé de tres meses y a dos varones de 41 y 43 años.