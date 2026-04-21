La izquierda se viste de volantes y traslada la precampaña andaluza al Real: "No queremos explotación en la Feria"

Andalucía está sumida ya en campaña electoral y en el Real no falta nadie en este primer día de Feria. Trajes de flamenca para ellas y americanas para ellos, este martes, la izquierda andaluza se ha trasladado a Los Remedios para acudir a recepciones y transmitir sus mensajes electorales cuando queda menos de un mes para los comicios. La Feria se ha convertido ya en punto tradicional de encuentro para políticos de todas las ideologías.

Las asociaciones y entidades organizan recepciones cada Martes de Feria y es día para que los políticos se dejen ver y saluden a sus simpatizantes. En solo media hora, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo; el de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la del PSOE-A, María Jesús Montero, se han encontrado con la prensa antes de cumplir con sus distintos compromisos institucionales en el Real.

Los curiosos se han acercado a escuchar las intervenciones de los distintos políticos, algunos con más suerte que otros. Eran muchos los que preguntaban quien hablaba y expresaba sus convicciones políticas, desde los más negativos hasta las sonrisas por conocer a los candidatos. El líder de los andalucistas ha sido el que más apoyos ha recibido por parte de una pareja que aplaudía y ovacionaba cada una de sus palabras.

Montero apunta a la "ilusión por el cambio"

Montero ha sido la que más público ha atraído. La exvicepresidenta del Gobierno ha señalado que, pese a las encuestas, desde su formación perciben "en la calle es ilusión por el cambio que representa el PSOE" en la comunidad autónoma. Enfundada en un traje de flamenca, la líder de los socialistas andaluces ha insistido en que estas elecciones andaluzas serán un "referéndum" sobre los servicios sociales, que el PP "está privatizando".

Sobre las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el pacto de Extremadura, la candidata socialista ha lamentado que "se le falta al respeto a la democracia cuando antes de abrir las urnas hay quien da por hecho la voluntad popular". Montero ha señalado a los populares por adoptar políticas de Vox y ha hablado de xenofobia por referirse a los menores migrantes como "MENA".

El primero en pisar el albero ha sido Maíllo. Rodeado de representantes de los partidos políticos de la coalición, el candidato ha querido poner el foco en decreto de vivienda que han propuesto los miembros de Sumar en el Gobierno. "Hay que intervenir en la emergencia habitacional", ha sentenciado Maíllo, que ha asegurado que "tres de cada cuatro ciudadanos están de acuerdo" y ha animado a Moreno a que sus diputados en el Congreso voten a favor.

La izquierda denuncia "la explotación laboral" en Feria

El dirigente nacional de Izquierda Unida ha recordado que "la situación económica de muchas familias les impide venir los días que les gustaría y reducen a un día de visita". Maíllo también ha denunciado la situación de los trabajadores en la Feria de Abril. Así, ha lamentado que "están en condiciones laborales precarizadas" y ha subrayado que es en Andalucía "con más porcentaje a de trabajadores en SMI".

Sobre este tema ha incidido también García, que ha exigido que haya "una Feria sin explotación laboral". "Nuestro pueblo se hartan de currar para poder venir un ratito a la Feria y aquí trabaja muchísima gente", ha defendido el andalucista, que ha pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, "que venga a disfrutar y con un plan de inspecciones laborales para que la feria sea de todos y se cumplan los convenios".

El líder de Adelante, que ha destacado que la suya es "la izquierda que defiende la alegría", una afirmación que ha repetido en varias ocasiones en el Parlamento autonómico. Así, ha señalado que su formación no va a permitir "ni un ataque ni un prejuicio y ni un estigma con la Feria". "El pueblo andaluz tiene muchas fiestas de las que sentirse orgulloso", ha insistido.