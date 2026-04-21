La primavera transforma Doñana: marismas inundadas y aves en plena reproducción

Una reciente imagen del satélite Sentinel-2, captada el 15 de abril, revela el espectacular estallido de la primavera en Doñana, donde extensas áreas de marisma inundada se combinan con un "inmenso" manto verde de vegetación. Este escenario coincide con el avance de la época reproductora de las aves, en la que ya comienzan a avistarse los primeros polluelos.

Primavera en Doñana: explosión de vida y agua

Según informa el Espacio Natural de Doñana en sus redes sociales, consultados por Europa Press, la primavera se encuentra "plenamente instalada" en Doñana, ya que las aguas invernales han dado paso a "un inmenso manto verde de vegetación que cubre vastas extensiones de marisma".

Así lo corrobora la imagen del pasado 15 de abril del satélite Sentinel-2, en la que se puede observar esta situación del humedal con amplias zonas de marisma inundada donde la vegetación es protagonista, quedando únicamente los grandes lucios como el Membrillo, Mari López o El Lobo como superficies de aguas abiertas.

Aves acuáticas en plena reproducción

Además, la mayor parte de las aves acuáticas reproductoras se afanan en construir sus nidos, vigilar sus puestas o alimentar a los numerosos polluelos que se ven ya entre la castañuela, los almajos y la manzanilla de agua.

También destacan desde el Espacio Natural de Doñana la presencia de somormujos, andarríos, garzas reales, garcetas grandes, garcillas bueyeras, ánades reales, zampullines, milanos, martinetes, moritos, flamencos y "un largo etc." que "hacen de cualquier paseo por la marisma un espectáculo visual y sonoro inolvidable".