Sofocado el incendio en una escombrera de Almonte que generó humo potencialmente tóxico

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha dado por sofocado el incendio declarado a primera hora de la tarde del lunes en una antigua escombrera con zonas de acopio de materiales plásticos en el paraje Montehigo de Almonte, un suceso que generó una intensa columna de humo "potencialmente tóxico" y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona.

Desde el Consorcio han informado a EFE que los efectivos desplazados hasta el lugar se retiraron a media noche y quedó un retén controlando la zona. El aviso del incendio se recibió a las 15.35 horas y el Consorcio envió a doce efectivos con siete camiones de los parques de Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto.

Refuerzo del Plan Infoca

Por tratarse de un lugar próximo a zona forestal, para evitar que el fuego afectara a la misma se solicitó la colaboración del Plan Infoca que activó dos Brigadas de Incendios Forestales (Brica), un grupo de bomberos, un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, una autobomba y un vehículo pesado.

Posteriormente, la evolución del fuego motivó el refuerzo de los medios con la presencia de camiones y un helicóptero de Infoca, camiones de bomberos y maquinaria municipal trabajando intensamente en la zona.

Más de 30 efectivos desplegados

En total, el operativo estuvo compuesto por más de 30 efectivos con presencia de Bomberos, Infoca, Policía Local, Guardia Civil y la unidad del Seprona.

Como medida preventiva, se desalojaron las fincas colindantes, tanto personas como animales.

Recomendaciones a los vecinos

Desde la Policía Local se recomendó a los vecinos permanecer en el interior de viviendas y edificios, mantener puertas y ventanas cerradas, evitar ventilación exterior (usar aire en modo recirculación); no acercarse a la zona del incendio e informarse solo por canales oficiales.

Asimismo, han indicado que el origen del incendio se encuentra en investigación, sin descartar una posible causa intencionada.