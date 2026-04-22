El albero de la Feria mide la campaña andaluza: Moreno se deja querer en las casetas, Montero se arropa con el partido y las izquierdas se tantean

Hay anécdotas en la historia de la Feria de Sevilla que ilustran una época y también un momento político. Está aquella recepción en la caseta de la Cadena Ser de 2016 en que Susana Díaz exhibió poder y poderío con la flor en lo alto de la cabeza frente a su secretario general. La historia después de aquello está más que contada. Desde entonces, Pedro Sánchez no ha vuelto a mancharse lo pies de albero. Este año, tampoco lo ha hecho ninguno de los líderes nacionales de los partidos, que han dejado a sus candidatos regionales libres para hacer campaña sobre el Real sin tener alrededor a paracaidistas de la M30 que llaman faralaes al traje de flamenca. Este miércoles, donde se han anunciado que habrá dos debates a cinco -el 4 de mayo en TVE y el 11 en Canal Sur-, los líderes de todos los partidos han coincidido en la Feria: juntos pero no revueltos. Los equipos de Moreno y Montero han hecho filigranas para que no coincidieran en la caseta de al Ser, un desfile de protagonistas desde el mediodía de este miércoles.

La de esta Feria la definen esos pequeños episodios con los que los equipos de campaña miden el pulso en la calle de sus candidatos. Juanma Moreno sólo ha tenido un día de Feria, este miércoles festivo, y en su caso de maratón de recepciones, que comenzaron con un canutazo a los medios a las puertas de la caseta del PP -para decir que no debate con Montero porque los demás no quieren- y ha terminado por un paseo por el Real a la hora de comer donde ha sido recibido con aplausos en, al menos, una caseta, como se han preocupado de informar en redes en su perfil oficial.

En el corrillo distendido que la caseta del PP, Moreno ha contado la clave de esa presidencia tan personalista que ha ejercido desde el primer día que puso un pie en San Telmo: había que crear una marca reconocible por encima del partido, una marca que sirviera de tractor de las políticas del PP en Andalucía. "Eso ya está conseguido, cuando yo me vaya, el PP ya habrá ocupado ese espacio". Todavía no ha despejado el presidente quién será su delfín.

"¿Van a entrar los verdes?": la pregunta de los camareros en la caseta de UGT

Durante su periplo casetero, Moreno hizo parada en la caseta de UGT Andalucía. En la práctica, un territorio comanche para el PP -UGT, fundado por Pablo Iglesias Posse, es el sindicato hermano del PSOE- y en la práctica, al menos este año, un escenario amigo. El presidente entró en la caseta repartió besos, se hizo selfies y atendió sorprendido a la pregunta de uno de los camareros de la caseta: "¿Van a entrar los verdes, van a entrar los verdes?". La entrada de Vox en el Gobierno andaluz en función del resultado del 17M está encima de la mesa -y en la estrategia de Moreno con diatriba "estabilidad o lío"- pero también las que se dan detrás de una barra. La visita de Moreno a la casa de la UGT en la Feria se da apenas una semana después de que el candidato del PP acudiera al desayuno que protagonizó en el hotel Alfonso XIII el secretario general, Óskar Martín. A la pregunta sobre el estado de la sanidad en Andalucía, Martín se limitó a decir que "tiene margen de mejora". Una respuesta medida y sobria que sorprendió a muchos, sobre todo si se compara con la enmienda a la totalidad de la gestión sanitaria que hacen las izquierdas y CCOO en Andalucía. Está por ver si UGT-A va a elevar el tono de la crítica el próximo 1 de mayo, día del arranque de la campaña y jornada de movilizaciones por el Día del Trabajador que traerá a los líderes nacionales hasta Málaga.

Por las calles del Real, y acompañado de un estrecho núcleo de colaboradores y los dos consejeros-candidatos sevillanos, Jorge Paradela y Patricia del Pozo, Moreno se dejó querer por el público de la Feria. Repartió besos, abrazos, se hizo fotos y escenificó esa imagen bien medida con el que hace cuatro años consiguió 58 diputados. "La gente quiere estar tranquila, no quiere líos", repetía a modo de consigna una de sus consejeras a la pregunta que suele cruzarse estos días en cualquier off: "¿Cómo veas la campaña?".

La primera campaña como candidata de María Jesús Montero

Para María Jesús Montero esta es su primera Feria como candidata, despojada ya de todos los cargos que jalonan su trayectoria como gestora en la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Por eso su equipo se ha fajado en escenificar que como candidata sigue estando arropada y que todos van a una en la titánica tarea de darle la vuelta a los que dibujan los sondeos. Baño de masas de los suyos en la recepción de la Diputación de Sevilla, celebrada en la caseta de la Fundación Cajasol, donde ha podido medir el nervio de los alcaldes socialistas de la provincia con su secretario general, Javier Fernández, en una cita a la que no ha faltado el de Jaén, Paco Reyes, que por primera vez va en las listas de cara a este 17. Cómo y hasta dónde se va a movilizar el partido, esa maquinaria engrasada que funcionaba como un ejército de antaño, es todavía una incógnita. Las listas han dejado algunas heridas abiertas, unas más evidentes que otras.

En la Ser, la segunda caseta que ha visitado de forma pública, Montero ha estado arropada por su secretario de organización, Paco Rodríguez, vicesecretaria general, María Márquez, la número 2 por Ángeles Férriz, el portavoz municipal, Antonio Muñoz... y un número indefinido de perfiles socialistas que, con Montero o sin ella, no perdonan esta visita los miércoles de Feria a Pepe Luis Vázquez: el lugar desde donde ver y dejarse ver. Mucha empresa, muchos periodistas, sindicatos y gente de la Cultura. Jefazos llegados de Madrid para poner bien la oreja.

Las izquierdas, juntas pero no revueltas

Han coincidido brevemente en espacio y tiempo las izquierdas: Antonio Maíllo, coordinador federal de IU y candidato por la coalición Por Andalucía, que repetía como un mantra -"estoy contento, estoy contento"- acaso para contrarrestar las críticas de quienes definen su izquierda de más adusta en comparación con el tono de campaña que han sabido hacer los de Adelante Andalucía. "Una campaña es un estado de ánimo", terciaba José Ignacio García.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García. / Julio Muñoz / EFE

El suyo, a simple vista, es de entusiasmo ante los sondeos que dicen que sacará un buen resultado. "Nosotros no gastamos el dinero en encuestas, es lo que dicen de nosotros los demás", explicaba. El voto joven andalucista lo tienen, dice, ahora toca conquistar otras franjas y se van a afanar con los principales afectados por la erosión del SAS: hay un voto sanitario. Eso está ahí.

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, saluda al coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. / Eduardo Briones / Europa Press

Con consignas parecidas, y con un mensaje claro de orgullo andaluz por la feria y las tradiciones andaluzas, las izquierdas y el PSOE llevan dos días de campaña en la Feria. Las horas hacen mella... y el cuerpecito lo sabe. Camino de la PCera, cuartel general del PC en la Feria, Maíllo se cruzó con Moreno, cada uno tiró por una acera.

Manuel Gavira, en su atención a medios en la Feria. / Vox

Juan Franco, ¿la llave de oro?

En una jornada de marcado acento electoral no ha faltado en esta misma caseta quien puede ser la llave de oro del Gobierno andaluz o el escaño de oro. El que puede representar los voto de 100x100 Andalucía, el partido que sólo se presenta por la provincia de Cádiz y que abandera el alcalde de La Línea, Juan Franco. Nadie le pone nombre a su candidata -número 2 del Ayuntamiento de Conil- pero para él eso es lo de menos: "¿Tú sabes cómo se llama el candidato de Vox en Extremadura? Pues eso". El alcalde más votado de España ha coincidido con el presidente de la Junta en la caseta de la Ser.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su esposa Manuela Villena, en la caseta de la SER en la Feria de Abril, conversan con el alcalde de La Línea, Juan Franco. / María José López / Europa Press

Según los sondeos de Social Data, Franco está cerca de conseguir un escaño. El alcalde dice que tiene el Campo de Gibraltar en el bolsillo y un buen puñado de votos de Jerez y la Bahía de Cádiz. En su estado de whatsapp lleva con la misma frase desde hace años: "Nadie daba un duro por nosotros". Este jueves recibe además al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para hablar del aterrizaje real del acuerdo de Gibraltar.

Y luego está Vox, claro. Manuel Gavira también pisó el Real desde primera hora. a las puertas de la caseta de la Policía Nacional, pero el verdadero enigma no era su agenda de Feria, sino su traducción electoral. En una campaña donde casi todos buscan exhibir fuerza, el partido de Abascal juega a otra cosa: a ser la incógnita que puede condicionar el resultado. Una incógnita tan misteriosa como la capacidad de algunos de aguantar siete días en la Feria sin apenas despeinarse.