La Junta de Andalucía y los sindicatos pactan que los funcionarios tengan dos días de teletrabajo desde septiembre

Después de meses de retrasos, la Junta de Andalucía y los sindicatos han desbloqueado la ampliación de las jornadas de teletrabajo para los funcionarios. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha firmado este Martes de Feria el acuerdo con CSIF, UGT y CCOO, tras varios días de encuentros de la Mesa General de Administración Pública sin resultados positivos.

La Consejería de Justicia se comprometió con los empleados públicos a que el decreto sería una realidad en el primer semestre del año. Una medida que los funcionarios reclamaban para mejorar la conciliación familiar y poder equipararse la resto de funcionarios de las administraciones del Estado, que gozan de más días que los andaluces de teletrabajo. Hasta ahora, la normativa vigente es la implementada en la pandemia.

La instrucción sobre el teletrabajo a la que se comprometió la Secretaría General de Administración Pública y que adelantó El Correo de Andalucía será remitida el próximo 6 de mayo a los sindicatos. En este momento, las partes tendrán que volver a negociar el texto. Esta normativa permitirá homogeneizar la aplicación del teletrabajo en los distintos órganos de la administración. Hasta ahora, cada servicio lo hacía de una manera distinta.

Ampliación del teletrabajo

La entrada en vigor del decreto del teletrabajo será una realidad antes de que termine el mes de septiembre. Será a partir de este momento cuando los funcionarios de la administración andaluza, cuyo puesto de trabajo se lo permita, podrán ampliar los días de trabajo en remoto hasta dos, frente a la única jornada de la que disfrutan en este momento. Esta es una reclamación que se produce desde hace dos años.

De esta forma, y después de dos años de bloqueos, las partes han podido acordar un calendario de implantación de la medida, que se había retrasado por la prioridad dada desde la Junta a otros decretos alcanzados en la función pública. El objetivo es corregir las diferencias y desigualdades que sufren los trabajadores de la administración pública según el servicio o la consejería en la que estuvieran destinados.

En julio de 2024, los sindicatos y la Junta alcanzaron un acuerdo para implantar el decreto de teletrabajo y un año después, superaba los trámites de exposición pública. Sin embargo, desde entonces, los avances han sido mínimos. Según sostienen los representantes sindicales, la norma todavía tiene que superar el informe presupuestario, el del gabinete jurídico y el del Consultivo, lo que demora su entrada en vigor.

Los sindicatos permanecerán vigilantes

Hasta ahora, los trabajadores de la administración andaluza eran los que menos opciones tenían de trabajar en remoto del resto del Estado. Una denuncia que los sindicatos reiteraban tras cada reunión con los representantes de la Consejería. Después de Andalucía, Asturias y la Comunidad de Madrid son los territorios que tienen menos días de teletrabajo: dos, mientras que en otros territorios hay hasta cuatro.

Los sindicatos alertan a la Junta de Andalucía de que seguirán de cerca el cumplimiento del acuerdo. De hecho, avisan de que no descartan posibles acciones en el futuro si la Consejería no sigue los pasos establecidos en el pacto firmado. Esta amenaza no es nueva, ya que las asociaciones sindicales planeaban movilizaciones después de que el pasado 8 de abril la Junta les comunicara que no había un calendario para establecer el teletrabajo.

El comienzo de las nuevas negociaciones después de casi un año de parón se ha producido en medio de la compleja situación internacional del conflictos en la que nos encontramos. De hecho, el anuncio ha llegado después de que la Unión Europea recomendara implementar un día de teletrabajo para paliar los efectos de la guerra.