Moreno se escuda en el rechazo del resto de partidos al cara a cara con Montero: "Yo por supuesto acepto, pero los demás no quieren"
El candidato del PP asegura que aceptó el debate con la socialista, pero lo supeditó al consenso de todas las fuerzas, que forzaron finalmente un formato a cinco, y para no abonar el terreno de la crítica al bipartidismo
Yo sí quiero, los demás no. Es el argumento dado por Moreno para explicar el por qué de no aceptar un cara a cara con María Jesús Montero, candidata socialista en las próximas elecciones andaluzas. El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha atribuido este miércoles al rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria la negativa a este debate a dos. Ambos han estado recorriendo en esta jornada festiva en Sevilla varias casetas haciendo campaña en el Real de la Feria pero sus agendas no han coincidido en ningún momento en la misma caseta.
Durante la convocatoria de prensa celebrada este miércoles a las puertas de la caseta del PP de Sevilla, Moreno ha asegurado que no tenía "ningún problema" en debatir con Montero y que aceptó ese formato "desde el minuto uno", aunque siempre lo condicionó a que hubiera acuerdo entre todas las fuerzas presentes en el Parlamento andaluz. A su juicio, sin ese respaldo conjunto se habría alimentado el discurso de Vox y de la izquierda contra el "bipartidismo".
"Yo por supuesto acepté desde el minuto uno el cara a cara con la señora Montero, pero siempre que hubiera un acuerdo por parte del resto de grupos, que se han opuesto porque se consideran marginados", ha explicado el candidato popular. En su atención a medios, celebrada 45 minutos más tarde de la hora prevista, también ha aprovechado para cargar contra la dirigente socialista, a la que ha acusado de no ser "coherente en sus propuestas” y de estar "cargada de contradicciones".
"Yo dije yo estoy de acuerdo siempre que todos estemos de acuerdo. Hay cinco fuerzas con representación parlamentaria y quieren un debate a cinco, para mí incluso es más incómodo porque al final son cuatro fuerzas contra mí", ha añadido. En su opinión, "hay que respetar la pluralidad y la diversidad que hay en el Parlamento y en la sociedad andaluza y por tanto vamos a tener dos debates que serán dos debates presumiblemente intensos en Andalucía", en referencia al debate a cinco también programado por la RTVA el lunes 11 de mayo.
Finalmente, RTVE celebrará un debate a cinco con PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Debates a cinco en la primera semana de campaña, el 4 de mayo y el segundo y último se celebrará el 11 de mayo en Canal Sur.
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