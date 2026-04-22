Moreno vincula la prioridad nacional al "arraigo" al territorio: "Vox levanta polvareda por interés electoral"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles que el concepto de “prioridad nacional” para acceder a ayudas públicas debe estar ligado al arraigo al territorio, en línea con el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, al tiempo que ha acusado a la formación de Santiago Abascal de generar polémica para fomentar la confrontación política y reforzar su proyección electoral.

Contexto político y acuerdo PP-Vox

Moreno se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria de Abril de Sevilla al ser preguntado por los periodistas por la decisión del PP de aceptar también en el Congreso de los Diputados el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas tras incluirse en el pacto con Vox que ha permitido la investidura de María Guardiola en Extremadura.

"Esos son temas que están tratando mis compañeros a nivel nacional, en las Cortes Generales; están al margen de mi responsabilidad y no sé exactamente los puntos en los que están tratando", ha asegurado el líder del PP andaluz, que ha acusado a Vox de "estar levantando una polvareda en torno a este asunto y lo está llevando al punto donde a ellos les interesa".

A su juicio, "Vox se mueve a impulso de grandes titulares, de polémica, de puntos de confrontación que al final alimentan su proyección pública y por tanto su proyección electoral, y creo que esto forma parte de ese ambiente y de esa forma que tiene Vox de hacer campaña".

Defensa del arraigo en ayudas públicas

Frente a ello, Moreno ha asegurado que tanto el PP en Extremadura como a nivel nacional le trasladan que "está muy claro" el concepto de "prioridad nacional" está "vinculado al arraigo personal con el territorio", algo que considera "razonable".

"Es como si yo mañana pido aquí una vivienda de protección oficial y no estoy censado en Sevilla o no tengo certificado de vulnerabilidad. En definitiva, el arraigo tiene que estar demostrado para los servicios públicos, sobre todo para las personas más vulnerables, pues hay que ordenarlo y hay que priorizarlo. Y creo que en esa línea es lo que me han explicado, que es por lo que va en ese acuerdo", ha añadido el presidente andaluz.

Por este motivo, Moreno ha concluido reprochado a PSOE y Vox que intente sacar rédito electoral con este asunto. "Hay otros que quieren sacar más jugo, tanto el Partido Socialista, exagerando por un lado, o Vox exagerando por otro, y forma parte de la campaña electoral".