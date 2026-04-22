Muere tras volcar un tractor en Lucena
El accidente tuvo lugar en el camino Ahorcaperros de Lucena, donde un tractor volcó y atrapó a su conductor, que falleció en el acto
Una persona ha perdido la vida este miércoles después de que el tractor que conducía volcara en la localidad cordobesa de Lucena, según ha informado el servicio de en un suceso ocurrido a última hora de la tarde.
El suceso se ha producido sobre las 18:37 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido un aviso de la Policía Local para alertar de un vehículo siniestrado con una persona atrapada en el camino Ahorcaperros, en la carretera del Calvario.
Al lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, con la movilización de un helicóptero y de la Guardia Civil.
Fallecimiento en el lugar del siniestroegún fuentes de la Policía Local, la víctima ha fallecido en el lugar del accidente.
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