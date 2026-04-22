Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica BetisCrónica TalavanteFeria amenaza calorPaco AguilarMejores fotos Martes FeriaGrandes firmas FeriaFreidurías SevillaMatalascañas zona azulGuía de la Feria
instagramlinkedin

RTVE celebrará un debate 'a cinco' el lunes 4 de mayo y no habrá 'cara a cara' entre Moreno y Montero

Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía mostraron su oposición a un debate inicial entre solo dos candidatos, forzando la organización del encuentro a cinco

Candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía

Candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

RTVE reunirá el próximo lunes 4 de mayo a los cinco aspirantes con representación parlamentaria a la Presidencia de la Junta de Andalucía en un debate clave que marcará la recta final de la campaña electoral: PP-A (Juanma Moreno), PSOE-A (María Jesús Montero), Vox (Manuel Gavira), Por Andalucía (Antonio Maíllo) y Adelante Andalucía (José Ignacio García), según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación.

La propuesta inicial de RTVE incluía precisamente el lunes 4 de mayo un 'cara a cara' entre Moreno y Montero como candidatos de las dos principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo y celebrar el debate 'a cinco' tres días después, el jueves 7 de mayo.

Rechazo al cara a cara inicial

Según han trasladado a Europa Press fuentes 'populares', Moreno estaba dispuesto a aceptar celebrar un debate 'cara a cara' con Montero en RTVE si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.

La propuesta de RTVE planteaba que el debate a cinco se emitiría en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La corporación se comprometía a ofrecer de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Presión política en campaña

Precisamente este pasado martes la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, retaba a Moreno a mantener un debate 'cara a cara' durante la campaña electoral del 17M.

Noticias relacionadas

"La información la ciudadanía la tiene cuando se confrontan los modelos y esto no se hace en el Senado, sino en los debates. Tenga valentía, señor Moreno Bonilla, y comprométase a lo mismo. La ciudadanía merece saber qué piensa hacer con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestro modelo público. ¡Diga día y hora!", publicó la líder socialista en sus redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Morante de la Puebla cae herido en la Maestranza: pronóstico muy grave
  2. Las mejores imágenes del Lunes de Pescaíto: arranca la Feria de Sevilla
  3. Muere Paco Aguilar, cantante, humorista y referente de la inclusión en Andalucía
  4. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 21 de abril de 2026
  5. Morante anuncia una nueva fecha en la Maestranza: hará por quinta vez el paseíllo en septiembre
  6. Largas colas en el registro del Ayuntamiento de Sevilla para obtener la documentación para la regularización de inmigrantes
  7. Quién torea hoy en la Maestranza, martes 21 de abril: horario, cartel y dónde ver por televisión
  8. FOTOGALERÍA | Imágenes de la cogida de Morante de La Puebla en la Maestranza

Moreno vincula la prioridad nacional al "arraigo" al territorio: "Vox levanta polvareda por interés electoral"

La Junta de Andalucía y los sindicatos pactan que los funcionarios tengan dos días de teletrabajo desde septiembre

La Junta de Andalucía y los sindicatos pactan que los funcionarios tengan dos días de teletrabajo desde septiembre

Andalucía dispondrá de 478 millones para construir más VPO: no se podrán vender en el mercado libre ni superar los 900 euros mensuales de alquiler

Andalucía dispondrá de 478 millones para construir más VPO: no se podrán vender en el mercado libre ni superar los 900 euros mensuales de alquiler

RTVE celebrará un debate 'a cinco' el lunes 4 de mayo y no habrá 'cara a cara' entre Moreno y Montero

RTVE celebrará un debate 'a cinco' el lunes 4 de mayo y no habrá 'cara a cara' entre Moreno y Montero

Los propietarios de Matalascañas denuncian que la zona azul es "ilegal" y exigen a Almonte su paralización

Los propietarios de Matalascañas denuncian que la zona azul es "ilegal" y exigen a Almonte su paralización

El bebé de la joven cordobesa que se sometió a una cirugía fetal pionera en Sevilla ya está en casa: "Su risa lo cambia todo"

La izquierda se viste de volantes y traslada la precampaña andaluza a la Feria de Sevilla

La izquierda se viste de volantes y traslada la precampaña andaluza a la Feria de Sevilla

El tren de alta velocidad volverá a conectar Málaga con Sevilla y Madrid a partir del 27 de abril

Tracking Pixel Contents