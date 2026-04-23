Fallece María Luisa Guardiola, fundadora de Andex y referente en la lucha contra el cáncer infantil en Andalucía
La sevillana, reconocida con la Medalla de Oro de Andalucía en 2022, dedicó su vida a mejorar la calidad de vida de los niños oncológicos y sus familias
La fundadora de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex), María Luisa Guardiola Domínguez, ha fallecido este jueves a los 86 años, dejando un legado decisivo en la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer y el apoyo a sus familias en toda Andalucía.
Origen de Andex y compromiso personal
Nacida en Sevilla en 1940, la muerte por cáncer de su segunda hija, María Luisa, la llevó a impulsar en 1985 la creación de esta entidad junto a otros padres en su misma situación. Desde entonces, Andex centra su labor en la promoción de la investigación en Oncología Pediátrica y en el acompañamiento a menores enfermos y sus familias. En reconocimiento a su trayectoria, Guardiola fue distinguida en 2022 con una de las Medallas de Oro de Andalucía.
A lo largo de su vida, mantuvo un firme compromiso con la mejora de la atención y el bienestar de los menores con cáncer. En este marco, la asociación desarrolla programas de voluntariado y presta apoyo social, psicológico y de ocio, al tiempo que impulsa la formación de profesionales en Oncología y Hematología y respalda iniciativas orientadas a aumentar las tasas de curación.
Impulso a la infraestructura sanitaria
Desde su fundación, Andex ha contribuido al desarrollo del Centro Oncológico Infantil del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, de referencia en Andalucía, mediante la financiación de la Unidad Oncohematológica Pediátrica, inaugurada en 2002, y de la Unidad de Día, en 2013, con aportaciones de empresas y particulares.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que la fundadora de Andex es un "emblema de la solidaridad en la ciudad" y una "sevillana inolvidable". Asimismo, ha agradecido "todo lo que nos diste en vida y por ayudar a tantos sevillanos desde Andex", toda vez que ha asegurado que "nunca te vamos a olvidar".
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