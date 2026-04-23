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Giro en el tiempo: llegan lluvias y tormentas este fin de semana en Andalucía

Una pequeña dana en el Golfo de Cádiz provocará chubascos y tormentas en la mitad oriental de Andalucía, especialmente el viernes

Nubosidad prevista para el viernes por la tarde

Nubosidad prevista para el viernes por la tarde / ECMWF

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La inestabilidad marcará el tiempo en Andalucía durante el arranque del fin de semana, con lluvias previstas para el viernes y el sábado, y un descenso notable de las temperaturas que dará paso a una recuperación progresiva de cara al domingo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha explicado que este cambio viene provocado por la formación de una pequeña dana en el Golfo de Cádiz, que se desplazará posteriormente hacia el mar de Alborán, favoreciendo la aparición de chubascos y tormentas, especialmente en la mitad oriental de la comunidad.

Viernes: lluvias y fuerte bajada de temperaturas

La jornada del viernes estará marcada por cielos muy nubosos y chubascos ocasionales, más probables e intensos durante la tarde en la mitad oriental, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas e incluso granizo. En el litoral atlántico, como Sevilla o Huelva, las precipitaciones serán menos probables y, en el caso de la capital andaluza, se concentrarían sobre todo durante la mañana y con poca intensidad.

Previsión para el viernes 24 de abril en Andalucía

Previsión para el viernes 24 de abril en Andalucía / Aemet

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso generalizado de las máximas, que será especialmente acusado en amplias zonas del interior. En Sevilla, por ejemplo, se pasará de valores cercanos a los 30 grados el jueves a máximas de entre 23 y 24 grados el viernes, lo que supone una caída notable en apenas 24 horas.

Sábado: chubascos en las sierras y ligera recuperación térmica

De cara al sábado, la inestabilidad persistirá, aunque de forma más irregular. Los cielos continuarán muy nubosos, con chubascos ocasionales que serán más probables en las sierras durante la tarde, donde no se descarta que vuelvan a ser localmente fuertes y tormentosos.

Previsión para el sábado 25 de abril en Andalucía

Previsión para el sábado 25 de abril en Andalucía / Aemet

Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con una subida de en torno a cuatro grados respecto al viernes, iniciando así una recuperación progresiva tras el descenso térmico. Aun así, se mantendrán diferencias significativas entre distintas zonas de Andalucía, siendo más acusado el descenso previo en el interior y el este.

Domingo: mejora del tiempo y subida de temperaturas

El domingo traerá una mejora clara de la situación meteorológica. Aunque aún podrían registrarse algunos chubascos dispersos, la tendencia será a cielos con intervalos nubosos e incluso despejados en muchas zonas, con el paso de la dana ya fuera de la comunidad.

Previsión para el domingo 26 de abril en Andalucía

Previsión para el domingo 26 de abril en Andalucía / Aemet

Las temperaturas máximas continuarán en ascenso, consolidando la recuperación iniciada el sábado, mientras que las mínimas apenas experimentarán cambios. Los vientos serán flojos en general, con predominio de la componente este.

Precipitaciones en puntos clave del fin de semana

La Aemet también ha señalado la posibilidad de lluvias en eventos destacados del fin de semana. En Jerez de la Frontera, coincidiendo con el Gran Premio de España de Motociclismo, podría llover tanto el viernes como el sábado, aunque sin grandes acumulados. Por su parte, en Andújar (Jaén), durante la romería de la Virgen de la Cabeza, no se descartan chubascos dispersos.

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En conjunto, el fin de semana estará condicionado por esta situación de inestabilidad, con un viernes más adverso, un sábado todavía variable y un domingo que marcará la vuelta a un tiempo más estable y con temperaturas al alza.

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