Los libros que recomiendan los candidatos del 17M en Andalucía (y lo que dicen de ellos): de Juan de Val a Annie Ernaux

Con permiso de la Feria de Abril, que estos días copa en Sevilla conversaciones, focos y paseíllo de los políticos, en campaña también hay sitio para los libros. Entre acto y acto, entre promesa y promesa, entre el ruido de los mítines y la batalla por el titular, hay ocasión para tomar el pulso a su perfil político desde otra perspectiva: qué leen -o qué recomiendan leer- quienes aspiran a gobernar Andalucía o a marcar su rumbo político en los próximos años.

No es una cuestión menor. Pese al uso masivo de las pantallas, la lectura sigue creciendo en España como actividad de ocio y ya alcanza su mejor dato de la serie histórica. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, presentado por el Ministerio de Cultura, el 65,5% de la población lee libros en su tiempo libre y más de la mitad lo hace con frecuencia al menos semanal. Los datos, además, desmontan algunos lugares comunes: los jóvenes leen más de lo que suele decirse, la lectura infantil mantiene una gran fortaleza y el hábito también mejora entre los mayores, aunque persisten brechas por sexo, nivel educativo o territorio.

Con ese telón de fondo, este periódico ha preguntado a los principales candidatos de las elecciones andaluzas por una recomendación lectora para este 23 de abril Día del Libro. Qué libro aconsejan Juanma Moreno, candidato del PP y presidente de la Junta de Andalucía; María Jesús Montero, candidata del PSOE; Manuel Gavira, de Vox; Antonio Maíllo, de Por Andalucía, y José Ignacio García, de Adelante Andalucía.

Una manera distinta de asomarse a la campaña del 17M: no solo a través de los eslóganes, los sondeos o las promesas, sino también desde las páginas que cada uno considera dignas de ser leídas.

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Mucho ensayo entre las recomendaciones que denotan también las preocupaciones de cada uno. Toca leer entre líneas.

Juanma Moreno (PP) Vera, una historia de amor (Editorial Planeta). Juan del Val

La recomendación lectora de Juanma Moreno, candidato del PP / El Correo

María Jesús Montero (PSOE) Breviario de la dignidad humana. Albert Camus.

El Correo

Manuel Gavira (VOX) Oráculo. Manual y arte de la prudencia. Baltasar Gracián.

La recomendación lectora de Manuel Gavira, candidato de Vox / El Correo

Antonio Maíllo (Por Andalucía) La compasión en un mundo injusto. (Fragmenta Editorial). Juan José Tamayo

La recomendación lectora de Antonio Maíllo / El Correo

José Ignacio García (Adelante Andalucía) El lugar(Tusquets Editores). Annie Ernaux