Marlaska sitúa a Jesús María García al frente de la Policía en Andalucía Occidental

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha designado, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, al comisario principal Jesús María García Muñoz como nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, relevando a Andrés Garrido Cancio, quien abandona el cargo tras alcanzar la jubilación.

Según ha detallado Ministerio del Interior en una nota, el comisario principal Jesús María García, que hasta el momento desempeñaba el cargo de jefe de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, nació en Garvín (Cáceres) e ingresó como alumno de la escala ejecutiva en 1987. Su primer destino fue la comisaría de El Prat de Llobregat, donde se incorporó como inspector investigador.

Desde entonces, ha ocupado diversas responsabilidades en el Servicio de Medios Aéreos, como piloto de helicópteros; en la Jefatura Superior de Canarias, donde fue jefe de Base Periférica de Medios Aéreos; en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana; en la comisaría de Getafe; y en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, donde fue jefe del Servicio de Puestos Fronterizos.

También ha estado destinado en la comisaría del distrito de Arrabal de Zaragoza, donde asumió la jefatura, en la División de Formación y Perfeccionamiento, como director del Centro de Actualización y Especialización, y en la comisaría de Móstoles, donde ejerció como máximo responsable. En 2021 fue nombrado consejero de Interior en la Embajada de España en Alemania, con sede en Berlín, hasta que en 2025 se hizo cargo de la jefatura de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Ascensos y formación académica

García Muñoz, que ascendió a inspector jefe en 2006, a comisario en 2012 y a comisario principal en 2020, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera policial ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos por su labor profesional.

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Por otro lado, Andrés Garrido Cancio fue nombrado en 2021 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como jefe superior de Policía de Andalucía Occidental, cargo del que tomó posesión en diciembre de ese mismo año.