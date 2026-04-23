El SAS abre el 4 de mayo la nueva bolsa de empleo para 44 especialidades: los MIR entrarán de forma directa y se cubrirán antes las bajas

Ya hay fecha para el plazo de inscripción de la nueva bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Del 4 al 15 de mayo, ambos incluidos, los profesionales sanitarios podrán inscribirse en la nueva bolsa de empleo dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. En concreto, se podrá solicitar plaza para un total de 44 especialidades distintas.

La convocatoria ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) e incluye plazas para especialidades como Podología o Técnico especialista en Radiodiagnóstico y en Radioterapia, una de las especialidades más demandadas por los sindicatos tras los fallos en el cribado de cáncer. La oferta se produce tras años de negociaciones con el sector.

Entre las principales novedades de este nuevo modelo está la facilitación de la incorporación de los profesionales y la actualización de sus méritos. Además, busca evitar la fuga de sanitarios a otras comunidades o el extranjero y agilizar la cobertura de las vacantes y las bajas en los centros hospitalarios y los ambulatorios ante el actual déficit de profesionales que padece el SAS.

La bolsa incluirá todas las categorías profesionales

Esta será la primera vez que en la bolsa se incluyan todas las categorías profesionales, tras el acuerdo del SAS con Satse, CSIF, Comisiones Obreras, UGT y Sindicato Médico Andaluz (SMA). De esta forma, se trata de evitar el uso que se hacía en las convocatorias previas por perfiles para poder acceder a puestos bases. "Es un paso más en la firme apuesta por la transparencia y garantías en los procesos selectivos", sostiene la convocatoria.

El objetivo es que esta bolsa se pueda aplicar de cara al plan verano del SAS. Además, se ha convocado una bolsa de promoción interna temporal para las 44 especialidades con la idea de cubrir la provisión "temporal" de las plazas básicas de los centros sanitarios.

Este modelo, que se aplicará de forma progresiva, se ha basado en la simplificación administrativa y la coordinación del baremo de méritos los procesos de Oferta de Empleo Público (OEP). Mientras que con el anterior modelo los plazos de registro de cursos tardaban entre dos y tres años en incorporarse, el nuevo formato permite acreditar los méritos de forma homogénea y sin las largas espera.

Facilidades para el MIR y los enfermeros residentes

"Aporta reglas claras, mayor seguridad a los profesionales, además de garantizar actualizaciones anuales de los listados", asegura la Consejería que dirige Antonio Sanz en el BOJA. Además, los méritos no caducan ni se deben presentar de forma reiterada, puesto que podrán reutilizarse para distintos procedimientos. Esto es un cambio en la gestión y digitalización de la bolsa, pues servirá para la bolsa o las OEP.

Además, los MIR y el personal de enfermería que haya finalizado su residencia entrarán de forma automática en la bolsa sin necesidad de realizar ningún trámite. Hasta ahora una vez que se finalizaba la formación era necesario inscribirse y esperar a que se abriera la bolsa. Los que finalizaron la residencia no pudieron entrar hasta septiembre de 2025 cuando se abrió la siguiente y muchos pasaban a la privada.

El modelo permitirá medidas de protección a personas en situación delicada, como violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. Así mismo, se regula que se determinen los puestos que están adaptados, garantizándose alcanzar al menos el 2%, mientras que antes podían ser escogidos para puestos no adaptados, lo que les obligaba a renunciar a la plaza.