La conexión del AVE Málaga-Madrid ya tiene fecha de regreso: el 30 de abril

La conexión directa de AVE entre Málaga y Madrid volverá a estar operativa el próximo 30 de abril a las 12.00 horas, casi tres meses después de su interrupción. Así lo han confirmado a este periódico fuentes de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que prevén restablecer la circulación antes del puente de mayo.

La conexión ferroviaria quedó dañada por las intensas y prolongadas lluvias del pasado 4 de febrero a la altura de Álora, donde se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención. En concreto, resultaron afectados unos 300 metros de esta estructura.

Según ha detallado Adif, la actuación ha estado marcada por su complejidad, tanto por el volumen del deslizamiento, de más de 200.000 metros cúbicos de tierra, como por las condiciones del terreno y la proximidad de una línea de alta tensión.

Tras el colapso, el muro y su entorno fueron sometidos a un análisis técnico que concluyó con la necesidad de eliminar buena parte de la estructura que seguía en pie. Para ello, se diseñó un plan de trabajo por fases con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones, al tiempo que se suavizaba la pendiente del terreno.

Una vez completada esa fase, los trabajos se centran actualmente en la reposición de las instalaciones ferroviarias, entre ellas los sistemas de electrificación o catenaria, las vías y desvíos, así como los equipos de señalización y regulación del tráfico.

Durante la intervención se han movilizado unas 25 máquinas de distinto tipo y hasta 75 personas, distribuidas en varios turnos de trabajo durante las 24 horas del día, con el objetivo de acelerar al máximo la recuperación de la infraestructura y del servicio.

Tras meses de trabajo, los usuarios ya pueden reservar desde hace semanas sus asientos.

Los trabajos seguirán todo el año

Adif ha indicado que la ansiada vuelta a la normalidad ferroviaria llegará a finales de abril, aunque no de forma completa. La recuperación será con vía única durante el resto del año, ya que se seguirá demoliendo el muro hasta prácticamente junio.

Además, el aparato de vía afectado ya ha sido encargado a una de las empresas fabricantes, con un plazo estimado de entre cinco y seis meses, por lo que su instalación no se prevé hasta final de año.

La interrupción de la línea durante la Semana Santa provocó además una avalancha de denuncias públicas por parte de la Junta de Andalucía, el sector turístico, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Todos ellos criticaron la falta de transparencia y la desinformación por parte del Gobierno, además de lamentar las "pérdidas millonarias"registradas en unas fechas especialmente señaladas.