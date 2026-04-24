Un accidente entre dos camiones con un hombre atrapado obliga a cortar un carril de la A-4 a la altura de La Campana

Un choque entre dos camiones en la A-4 a la altura de La Campana ha provocado retenciones y una actuación de rescate de los Bomberos dado que una de las personas implicadas quedó atrapada en el interior de su vehículo. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 7,00 horas en el punto kilométrico 486.

Tras el accidente uno de los camiones volcó y una persona quedó atrapada en su interior lo que obligó a activar a efectivos de la Guardia Civil, Bomberos y sanitarios del 061, así como mantenimiento de la vía, que estuvieron trabajando en el lugar de los hechos. Finalmente, la persona afectada fue rescatada sin heridfas de gravedad.

Para realizar la intervención fue necesario el corte del carril derecho de la vía aunque según informa el servicio del 112 no se registraron graves retenciones de tráfico.

Segundo accidente con un camión implicado en Sevilla en 24 horas

Se trata del segundo siniestro con un camión implicado en la provincia de Sevilla en 24 horas. El jueves por la tarde un camión y un autobús del Consorcio Metropolitano de Sevilla chocaron en el término municipal de Castilleja de la Cuesta dejando un total de nueve heridos.

En contexto, los heridos no han requerido traslado a centro hospitalario, mientras que las pruebas de alcohol y drogas practicadas han resultado negativas y, de igual forma, se ha descartado el fallo mecánico como causa del incidente.