El acuerdo sobre el teletrabajo de los funcionarios andaluces divide a los sindicatos: "El segundo día no llegará hasta 2027"

Después de varios días de encuentros sin éxito, la noticia saltaba este martes: los sindicatos habían alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía. Sin embargo, el pacto que han negociado la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública solo ha sido firmado exclusivamente por CSIF, UGT y SAF. El resto de sindicatos de la mesa han evitado aprobarlo por los retrasos acumulados en el proceso.

De esta forma, y después de dos años de bloqueos, los tres sindicatos han podido acordar un calendario de implantación de la medida, que se había retrasado por la prioridad dada desde la Junta a otros decretos alcanzados en la función pública. Los firmantes alertan de que seguirán de cerca el cumplimiento del acuerdo. De hecho, avisan de que no descartan posibles acciones si no se sigue lo acordado.

Dos años después de que se aprobara el decreto que regula y amplía los días de trabajo en remoto, la Secretaría General de Administración Pública se ha comprometido con los sindicatos a que la normativa sea una realidad antes de que termine el mes de septiembre. Hace años que funcionarios y sindicatos reclaman una mejora en las condiciones del teletrabajo y que estas sean igualen al resto del país.

CCOO rechaza el acuerdo

Antes de que entre en vigor, la Consejería negociará una instrucción con los sindicatos para regularizar y homogeneizar el teletrabajo que realizan los empleados públicos actualmente. El trabajo en remoto comenzó a utilizarse en la Junta de Andalucía tras la pandemia y en la administración permite que se realice un día a la semana. Sin embargo, en cada servicio y Consejería se ordena de una forma distinta.

"No vamos a colaborar en un lavado de cara por parte de la Administración de la Junta de Andalucía en una tramitación que les va a llevar tres años llevar a la práctica", aseguran en un comunicado los negociadores de CCOO, que ha rechazado el acuerdo. Los representantes sindicales denuncian "los reiterados incumplimientos de la administración" en esta materia y lamentan que la tramitación "les va a llevar tres años".

Sobre la instrucción de regularización señalan que el texto "no deja claro en qué puede consistir esa 'homogeneización' del actual marco regulatorio del teletrabajo". De hecho, aseguran que ven "innecesario" seguir negociando, ya que "no acelera el proceso". Sobre la instrucción, puntualizan que, "hasta no tener un borrador, negro sobre blanco", evitarán pronunciarse y alertan de que deberá contar con "avances nítidos en los temas fundamentales".

El teletrabajo "no llegará hasta 2027"

Como ellos, ISA se ha negado a firmar el documento y recuerdan que "el decreto de teletrabajo ya está aprobado, solo hay que aplicarlo". "Prometieron dos días de teletrabajo para finales de 2025, después para enero de 2026 y por último para el primer semestre de este año", puntualizan, para destacar que no se verá "el segundo día hasta la primavera de 2027". Así, lamentan que son "compromisos vacíos".

"Este gobierno demuestra cada día que no cree en el teletrabajo", critican desde el sindicato, que sostienen que la Consejería convocó una reunión el pasado jueves para "desactivarles" después de conocer que estaban preparando acciones en contra. De hecho, apuntan que "sigue completamente paralizado y su aplicación es arbitraria". "Hasta que la instrucción no sea una realidad ese pacto es papel mojado", sentencian.

En julio de 2024, los sindicatos y la Junta alcanzaron un acuerdo para implantar el decreto de teletrabajo y un año después, superaba los trámites de exposición pública. Sin embargo, desde entonces, los avances han sido mínimos. Según sostienen los representantes sindicales, la norma todavía tiene que superar el informe presupuestario, el del gabinete jurídico y el del Consultivo, lo que demora su entrada en vigor.