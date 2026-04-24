Andújar despliega un amplio dispositivo de seguridad para la romería de la Virgen de la Cabeza

Andújar activa este fin de semana un amplio operativo de seguridad, emergencias, movilidad y asistencia sanitaria con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza 2026, una de las citas más multitudinarias de Andalucía. La previsión es que unas 200.000 personas y más de 16.000 vehículos se desplacen hasta el Cerro del Cabezo, en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar.

El dispositivo estará operativo desde este viernes 24 de abril hasta el lunes 27, cuando entre en el casco urbano de Andújar la última carroza. En total, el denominado Plan del Cerro movilizará a cerca de un millar de efectivos de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, el Ayuntamiento, cofradías, peñas romeras y servicios de emergencia.

Catalina García visita el puesto de mando para la romería de la Virgen de la Cabeza / EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

La coordinación se realizará por primera vez desde la nueva sede del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que sustituye a las instalaciones provisionales de años anteriores. Desde este espacio se gestionará en tiempo real el despliegue de seguridad y emergencias, con presencia de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el 112, Infoca, GREA, Protección Civil, 061, Guardia Civil, Policía Local, Unidad Adscrita, bomberos, servicios municipales y voluntariado.

Atención sanitaria durante la romería

El dispositivo sanitario estará dirigido por el 061 y contará con 47 profesionales, UVI móviles, vehículos de intervención rápida, helicópteros, un centro sanitario y 10 puntos de atención distribuidos por las zonas clave de la romería.

También se mantendrá un puesto asistencial en Lugar Nuevo y un equipo de emergencias sanitarias acompañará la caravana desde Marmolejo, tanto en la ida como en la vuelta. Además, el recinto será un espacio cardioprotegido, con 20 desfibriladores disponibles para actuar ante una emergencia.

Guardia Civil, DGT y Policía Nacional

Dentro del operativo estatal, unos 500 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participarán en el dispositivo. La Guardia Civil dirigirá el Plan Santuario Seguro 2026, con unidades especializadas como Seprona, equipos cinológicos, sistemas antidron, helicópteros, Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la unidad de Caballería.

Pedro Fernández visita el dispositivo de seguridad desplegado para la romería de la Virgen de la Cabeza / Delegación del Gobierno

La DGT pondrá en marcha un plan especial de movilidad, con especial atención a la A-6177, entre Andújar y el Santuario, y a la CR-500, entre el Santuario y Minas Diógenes. También se vigilarán vías próximas, como la A-4 y la A-44, con cámaras de tráfico y apoyo aéreo desde el Centro de Gestión de Tráfico del Sureste.

Vías afectadas o bajo vigilancia especial por el dispositivo de la DGT:

A-6177: carretera entre Andújar y el Santuario de la Virgen de la Cabeza. CR-500: vía entre el Santuario de la Virgen de la Cabeza y Minas Diógenes. Autovía de Andalucía. A-4. A-44. Vías colindantes al entorno de la romería y a los accesos al Cerro del Cabezo.

En el casco urbano, la Policía Nacional reforzará la seguridad durante toda la semana con patrullas a pie, unidades de prevención y drones para controlar grandes concentraciones y prevenir robos en viviendas, comercios y zonas concurridas.

Personal de la Junta de Andalucía desplegado para la romería de la Virgen de la Cabeza / EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

Cortes y restricciones de tráfico

El domingo habrá restricciones importantes de circulación. A las 02.00 horas se cortará el tráfico en sentido Andújar. Los autobuses podrán circular en sentido ascendente hasta las 08.00 horas, mientras que el resto de vehículos deberán haberse incorporado a la vía antes de las 10.00 horas. La circulación en sentido Andújar se reanudará a las 11.00 horas.

Prevención de incendios y protección del entorno

La romería se celebra en un espacio natural especialmente sensible, dentro de la Sierra de Andújar. Por ello, el Plan Infoca desplegará 30 profesionales diarios, además de 23 miembros de la Brica de Granada, bomberos forestales, técnicos, vehículos autobomba, medios logísticos y helicópteros de transporte y extinción.

El operativo incorpora también sistemas de control de aforos mediante wifi inteligente, localización GPS de comitivas, alertas ES-Alert, cartografía digital avanzada y una aplicación móvil para mantener informados a los asistentes.

Por su parte, Parques Nacionales coordinará la protección del entorno, la delimitación de espacios, la señalización, los puntos de control y un plan de limpieza y restauración para reducir el impacto ambiental de la romería.

Las administraciones piden a los romeros prudencia, respeto a los horarios establecidos y atención a las indicaciones del 112 y de los cuerpos de seguridad para disfrutar de la Romería de la Virgen de la Cabeza con seguridad.