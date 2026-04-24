La crisis de la sanidad andaluza preocupa pero no moviliza el voto contra Juanma Moreno mientras la inquietud por la inmigración escala entre PP y Vox

La situación de la sanidad andaluza es de lejos la principal preocupación de los andaluces. El sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa la gestión sanitaria como el mayor problema y un factor decisivo a la hora de elegir el voto para los simpatizantes de todos los partidos políticos. Es la gran crisis a la que ha tenido que hacer frente el Gobierno de Juanma Moreno que, sin embargo, consigue llegar a la recta final de la legislatura sin que haya supuesto un factor decisivo de movilización en su contra. Los mismos encuestados que muestran su malestar, mantienen en términos generales su confianza en la Junta de Andalucía (el 41,9% la aprueba) y en la figura de Juanma Moreno, el líder mejor valorado.

Según el estudio del CIS, para el 42% de los andaluces la sanidad es el principal problema. Es la prioridad para el electorado de todos los partidos políticos, incluso los del PP muy por encima de otros problemas como la vivienda (que se mantiene en segundo puesto), el paro o las infraestructuras. Destaca especialmente en las formaciones de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) que lo sitúan como primer tema en casi un 60% de los casos.

Tal y es la preocupación de los andaluces por la sanidad que el CIS establece que las propuestas que presenten los partidos en este ámbito son las que tienen más posibilidades de decidir el voto a última hora. La mitad de los encuestados consideran que es el aspecto que van a mirar con más atención, especialmente entre las formaciones de izquierda. Incluso el electorado del PP lo fija como prioridad a la hora de analizar los programas. Sin embargo, de momento, a la hora de realizar el sondeo del CIS, esto no reduce ni la valoración de Juanma Moreno ni la de la Junta de Andalucía.

La inmigración preocupa al electorado de derecha

La encuesta del CIS se ha realizado antes de la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto de regularización de inmigrantes y de la inclusión en los acuerdos de Extremadura y Aragón de la cláusula de la "prioridad nacional" dirigida a priorizar al residente en España a la hora de acceder a servicios públicos.

No obstante, la inmigración aparece en cuarta posición entre los problemas mencionado como prioridad por el 6% de los encuestados. El porcentaje es reducido en términos generales, pero cobra importancia a la hora de analizarlo por partidos políticos. Para el elector de Vox es la primera preocupación para el 18% de los encuestados y en el caso del PP para un 15,6%. La inquietud baja sensiblemente en los partidos de izquierda: el 1,6% en el PSOE, el 0,9% en Por Andalucía.

El CIS da un paso más y pregunta en su encuentra cuántas personas decidirían su voto en función del partido que adopte las mejores medidas para "frenar la inmigración". Y en este ámbito, el 28,6% de los votantes de Vox dicen que el motivo principal para decantar su voto así como el 15,3% de los electores del PP. En la izquierda apenas es significativo.