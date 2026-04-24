Huelga durante todo el fin de semana de los trabajadores de Glovo en Andalucía por la amenaza de 220 despidos

Los trabajadores de la empresa Glovo están llamados a una huelga durante todo este fin de semana por la amenaza de 750 despidos de repartidores, de los cuales 220 están en Andalucía. Los paros cuentan con el respaldo de CCOO-A que ha hecho un llamamiento a una movilización máxima. La huelga está convocada este 24 de abril de 20,00 a 00,00 horas, el sábado 25 durante toda la jornada y el domingo 26 de 12,00 a 16,00 horas.

En Andalucía, el impacto del expediente de regulación de empleo anunciado por Glovo alcanza a 220 trabajadores dentro de un ERE nacional que puede afectar hasta a 750 repartidores. "Esta amenaza no es un simple ajuste empresarial: es una agresión directa contra el empleo, contra la estabilidad de cientos de familias y contra el derecho de la plantilla a trabajar con condiciones dignas", ha criticado CCOO en una nota.

"Glovo pretende normalizar un modelo basado en la presión constante sobre la plantilla, la incertidumbre laboral y la falta de garantías, incluso después de años de conflicto por su modelo de contratación y tras el proceso de laboralización derivado de la Ley Rider. La empresa no puede presentarse como modernidad mientras descarga todos los costes sobre quienes reparten, recorta empleo y amenaza el sustento de cientos de personas trabajadoras", apunta CCOO.

Llamamiento a secundar los paros

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía ha hecho un llamamiento a secundar activamente la huelga y reclama la retirada de las medidas "lesivas" para la plantilla, una negociación "real" y el respeto "efectivo" a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

El sindicato apela también a la ciudadanía andaluza para que durante los días de huelga "no realice pedidos a través de Glovo, como gesto de solidaridad con quienes sostienen el servicio y hoy están defendiendo algo tan básico como su empleo y su dignidad". "No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que pretende debilitar a la plantilla mediante el miedo y la precariedad".