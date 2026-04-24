IGN
Un terremoto de magnitud 3,5 sorprende de madrugada a vecinos de Granada y Málaga
El movimiento sísmico, registrado a las 6:06 horas, se ha sentido en varios municipios de Granada y Málaga sin causar incidencias
Un terremoto de magnitud 3,5 con epicentro en la localidad granadina de Jayena, se ha sentido durante la madrugada de este viernes en distintos puntos de Andalucía, aunque no ha provocado daños personales ni materiales, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
El seísmo se ha registrado a las 6:06 horas, con epicentro al este de Jayena, una magnitud de 3,5 y una profundidad de 12 kilómetros, de acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Tras el temblor, la Agencia de Emergencias de Andalucía 112 ha recibido varios avisos procedentes de municipios de la provincia de Granada como Padul, Ogíjares, Escúzar y Alhama, así como de Torrox, en Málaga, donde algunos vecinos también han alertado de que habían sentido el movimiento sísmico.
Pese a la alarma inicial que puede generar un terremoto sentido por la población, el 112 ha confirmado que no se han registrado incidencias destacadas ni daños relacionados con este episodio.
Qué hacer en caso de terremoto
Emergencias 112 Andalucía recuerda que este tipo de fenómenos no se pueden predecir, aunque sí es posible seguir una serie de pautas de autoprotección para reducir riesgos.
De forma preventiva, se recomienda tener en casa un botiquín de primeros auxilios, conocer dónde se encuentran las llaves de corte de luz, agua y gas, y evitar colocar objetos pesados en estanterías o zonas desde las que puedan caer.
Durante el temblor, si se está dentro de un edificio, lo más seguro es permanecer en el interior y protegerse bajo una estructura resistente, como una mesa o una cama, junto a un pilar, bajo el dintel de una puerta o en un rincón. Si se está en la calle, conviene alejarse de cables eléctricos, cornisas, cristales y elementos que puedan desprenderse.
El 112 también aconseja no usar el ascensor después del movimiento sísmico y evacuar por las escaleras, de forma ordenada y sin correr. En caso de que el terremoto sorprenda dentro de un vehículo, se debe detener el motor en un lugar seguro, siempre que el tráfico lo permita, y permanecer dentro del coche.
Después del seísmo, es importante comprobar si hay heridos y llamar al 1-1-2 si se necesita ayuda. También se recomienda revisar visualmente el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad, sin encender llamas ni interruptores, y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.
Emergencias 112 Andalucía recuerda que el teléfono 1-1-2 está disponible las 24 horas del día, todos los días del año, para atender cualquier situación de emergencia.
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