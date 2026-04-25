El tiempo
Aviso amarillo de la Aemet por lluvias y tormentas en Aracena, Huelva y la Sierra Norte sevillana
El aviso amarillo se activará en Huelva y Sevilla entre las 15.00 y las 22.00 horas por precipitaciones de hasta 15 litros por hora
Cinco territorios estarán este sábado bajo aviso amarillo por tormentas y lluvias: las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, junto con la ciudad autónoma de Melilla, ante la previsión de fuertes tormentas y precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por hora.
Según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet- en su web, en Andalucía, las provincias de Huelva y Sevilla estarán en ese nivel desde las 15.00 horas hasta las 22.00 horas ante la previsión de precipitaciones que dejarán hasta 15 litros por hora.
Aviso amarillo en Andalucía
En algunas zonas, esas precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas en puntos de la sierra norte de Sevilla y Aracena-Huelva.
En Castilla y León, las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora tendrán hoy activo el aviso amarillo a partir de las 15.00 horas ante la probabilidad de lluvias de hasta 15 litros por hora y tormentas.
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