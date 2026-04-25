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Aviso amarillo de la Aemet por lluvias y tormentas en Aracena, Huelva y la Sierra Norte sevillana

El aviso amarillo se activará en Huelva y Sevilla entre las 15.00 y las 22.00 horas por precipitaciones de hasta 15 litros por hora

Mapa de la Aemet para el domingo 25 de abril.

Mapa de la Aemet para el domingo 25 de abril. / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Cinco territorios estarán este sábado bajo aviso amarillo por tormentas y lluvias: las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, junto con la ciudad autónoma de Melilla, ante la previsión de fuertes tormentas y precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por hora.

Según ha informado hoy la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet- en su web, en Andalucía, las provincias de Huelva y Sevilla estarán en ese nivel desde las 15.00 horas hasta las 22.00 horas ante la previsión de precipitaciones que dejarán hasta 15 litros por hora.

Aviso amarillo en Andalucía

En algunas zonas, esas precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas en puntos de la sierra norte de Sevilla y Aracena-Huelva.

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En Castilla y León, las provincias de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora tendrán hoy activo el aviso amarillo a partir de las 15.00 horas ante la probabilidad de lluvias de hasta 15 litros por hora y tormentas.

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