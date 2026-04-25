Dónde se juega Juanma Moreno la mayoría absoluta según el CIS: el PP cae en Málaga, Córdoba y Huelva pero crece en Jaén y Almería

El PP de Juanma Moreno asume que su mayoría absoluta se juega en el último escaño de tres o cuatro provincias. Es la diferencia entre repetir su resultado de 2022 o quedarse a expensas de una negociación con Vox como ha ocurrido en Extremadura o Aragón. Apenas 15.000 votos, llegó a calcular el presidente andaluz. El CIS de José Félix Tezanos, criticado duramente por los populares durante los últimos años, plantea exactamente ese escenario. Prevé una mayoría absoluta pero a expensas de lo que ocurra en una serie de provincias en las que están en juego esos diputados clave. Moreno dispone de un margen de tres escaños (de los 58 actuales a los 55). A partir de ahí el escenario cambiaría por completo.

En número y porcentaje de votos, el PP está en disposición de mantener un resultado similar al de 2022, según el CIS. Es decir, en torno a 1,5 millones. Pero el problema es el reparto de estos sufragios. El CIS aprecia signos de debilidad del partido de Juanma Moreno en algunas provincias claves que podrían conllevar la pérdida de escaños. Concretamente, en tres. En primer lugar en Málaga, donde la encuesta apunta una caída de casi tres puntos y da por pérdido uno de los diez diputados con posibilidades de un segundo. Esta estimación es especialmente simbólica dado que se trata de la circunscripción que encabeza el propio presidente y donde además el PP confiaba en el malestar existente con los problemas en la red ferroviaria.

En segundo lugar, Córdoba, provincia en la que se produce una caída de casi cuatro puntos que provoca también que se dé por perdido uno de sus siete diputados con posibilidad de otro más. Ha sido una de las circunscripciones en los que más presencia institucional ha tenido el Gobierno andaluz en los últimos meses debido al accidente ferroviario de Adamuz.

La tercera provincia en la que se aprecia un riesgo de caída es Huelva, donde las encuestas apuntan 1,6 puntos menos de voto que podría traducirse en la pérdida de un escaño. Hay otras dos provincias en riesgo, aunque en este caso no por una pérdida de votos sino por el propio reparto de los escaños. Se trata de Sevilla, en la que el escenario podría llevar de nueva a ocho diputados y Cádiz donde podría caer a siete.

Provincias en crecimiento

Sin embargo, pese a estas caídas, el CIS sitúa al PP de Juanma Moreno en mayoría absoluta. Principalmente, por dos provincias en las que el PP aspiraría según el CIS a mejorar sus históricos resultados de 2022. La más simbólica es Jaén, la única en la que el PSOE mantiene la capital y la provincia. El CIS le da siete puntos más de votos lo que le acercaría a un séptimo diputado que perderían los socialistas.

Otras dos provincias ofrecen una imagen de crecimiento del PP de Juanma Moreno. Por un lado, en Almería, la provincia en la que se ha destapado el gran caso de corrupción política del PP en Andalucía, hay perspectivas de 1,5 puntos lo que podría llevarle a subir de 6 a 8 diputados. Por otro lado, en Granada, donde con casi dos puntos más podría conseguir el séptimo diputado.

El PSOE mantiene el voto con un Vox en caída

Uno de los debates que se había abierto a raíz de las primeras encuestas realizadas era si el PSOE podía perder la segunda plaza en alguna de las provincias. Se señalaba especialmente el caso de Almería o Málaga. El CIS no detecta esa posibilidad en ningún caso. Más bien al contrario, aumentaría la diferencia entre ambos en todas las provincias. El PSOE se sitúa prácticamente con un resultado similar al de 2022 con posibilidades de crecimiento en provincias como Córdoba, Huelva o Almería (la encuesta le da una subida de casi dos puntos en cada una de estas provincias) pero también con opciones de caída en circunscripciones como Granada.

Especialmente significado es el caso de Sevilla, donde Vox no sólo podría perder uno de sus dos diputados, sino que se queda en cuarta plaza, por detrás de Adelante Andalucía. La formación de Santiago Abascal, según el CIS, pierde respaldo en prácticamente todas las provincias, un electorado que de acuerdo con las estimaciones del CIS se ha movido hacia el PP.

Adelante da un vuelco en Cádiz y Sevilla

La encuesta del CIS apunta el que puede ser el gran vuelco de estas elecciones del 17M: la subida de Adelante Andalucía por encima de la coalición de izquierdas Por Andalucía. Esta posición está asentada sobre un electorado que empieza a estar consolidado en la provincia de Cádiz (un 12,8% y dos diputados), en Málaga con un 7% y un diputado; y Sevilla con otros diputados y un 12%. En cinco provincias quedaría por delante de la marca que encabeza Antonio Maíllo.

El escenario, no obstante, puede cambiar en función de los votos definitivos que obtengan formaciones más locales sin opciones de representación parlamentaria pero que pueden arañar votos de manera transversal. El CIS, de momento, no detecta que ninguna de estas fuerzas políticas (como 100% o Jaén Merece Más) tengan opciones reales de llegar a la Cámara autonómica.