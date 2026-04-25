El Gran Premio de Jerez 2026 arranca con un motorista fallecido y más de 100 incidencias atendidas en sus primeras horas

El Gran Premio de España de Motociclismo 2026, que se celebra este fin de semana en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz), ya está aquí. Uno de los grandes eventos deportivos del año en Andalucía, que moviliza a miles de personas, será una auténtica fiesta este fin de semana, aunque en sus primeras horas ya ha dejado casi 80 incidencias durante los prolegómenos, entre este pasado jueves y el viernes, teniendo que lamentar el fallecimiento de un motorista en Atajate (Málaga), que iba camino del circuito.

La Agencia de Emergencias de Andalucía, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112), ha coordinado desde la activación del Plan del Gran Premio de Jerez este viernes un total de 115 incidencias, de las cuales 51 se han atendido desde el Puesto de Mando Avanzado y 64, a través de la línea 112. "La cifra es ligeramente superior al año pasado (un 4.5 por ciento más), cuando a este mismo corte de datos se habían coordinado 110 emergencias". Habría que sumar las 19 registradas el jueves.

La bajada de las temperaturas, respecto a la edición del ejercicio pasado, puede estar detrás de este caída que se produjo en el jueves y primeras horas del viernes, unida también a una mayor concienciación en los desplazamientos que esta jornada han sido más escalonados y sin retenciones en las entradas al circuito jerezano, según ha detallado el Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota. Aunque ahora ha vuelto a subir en el último tramo de viernes.

Este jueves, por ejemplo, ya tuvo lugar la tradicional caravana motera en la que participaron más de 3.000 motociclistas. Aunque este sábado y domingo llegarán los platos fuertes en el trazado con las carreras de MotoGP.

Accidentes de tráfico y un fallecido

Los siniestros e incidencias de tráfico han concentrado el grueso de las atenciones con 32 casos. En este sentido, se ha producido la muerte de un motorista en las carreteras malagueñas en un accidente que se produjo a las 13.00 horas, cuando varios testigos han alertado de un accidente de moto en una curva en la carretera A-369, a la altura de la localidad de Atajate.

Al lugar acudieron efectivos de Guardia Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud que solo pudieron certificar la muerte del motorista. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el fallecido se dirigía junto a un grupo de moteros al circuito.

Atención sanitaria sin casos graves

Respecto al dispositivo sanitario, según la información transmitida por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz -y elaborada a partir del centro de coordinación de emergencias del 061, los hospitales y la Atención Primaria de la provincia-, desde la activación del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía a primera hora de este viernes hasta las 18.00 horas no se habían registrado incidencias de gravedad, ni tampoco hasta las 7.00 de este sábado. Hasta el momento han sido 40 las atenciones sanitarias leves y cinco graves.

El Hospital Universitario de Jerez ha atendido a 14 pacientes, principalmente por caídas de moto, todos ellos leves y de alta, a excepción de un hombre de 45 años que cayó de su moto y continúa ingresado con una fractura de tobillo. El Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Jerez. Costa Noroeste y Sierra ha atendido in situ a una mujer en Arcos tras colisionar con su moto sin que haya sido necesario traslado a centro sanitario. En Olvera, el SUAP ha trasladado a tres personas en estado leve al Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín tras volcar su coche.

El SUAP del Distrito Sanitario de Bahía de Cádiz-La Janda ha trasladado a una persona al Hospital Santa María de El Puerto tras sufrir una caída de moto en esta localidad. Este hospital ha atendido a un total de 14 pacientes, principalmente por incidencias de tráfico, todos leves y de alta, a excepción de un hombre aún ingresado con politraumatismo tras un alcance entre un coche y una moto.

Normalidad en el dispositivo de emergencias

La "normalidad" ha marcado las primeras horas de activación de este dispositivo especial que coordina la Junta de Andalucía para garantizar la prevención de riesgos, la seguridad y el buen desarrollo de esta cita deportiva.

La mayoría de las emergencias atendidas se han gestionado en el Puesto de Mando Avanzado (40), instalado en la vía de servicio junto a la curva Michelín. De estos avisos 27 han sido asistencias sanitarias atendidas por la empresa privada Semesur y otras doce por los efectivos de Cruz Roja. Además, el centro provincial de EMA 112 en Cádiz ha coordinado 38 emergencias relacionadas con el despliegue.

Más de 4.000 efectivos velan por la seguridad de aficionados y visitantes bajo el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, entre operativos de EMA 112, EMA Infoca, EMA GREA, la Unidad de Policía adscrita, y personal del 061. Además, el dispositivo también cuenta con el refuerzo de los centros hospitalarios y los recursos de Atención Primaria destinado a la atención sanitaria en este evento deportivo.

A los recursos de la Administración andaluza se suman los efectivos aportados por la administración central y local: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, Dirección General de Tráfico (DGT), Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local, Servicio Local de Protección Civil y técnicos del Ayuntamiento de Jerez, además de Cruz Roja y técnicos y empresas de seguridad del circuito.