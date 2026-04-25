José Antonio Rueda, primer campeón del mundo andaluz de Moto3: "En Andalucía cuesta más que se fijen en ti"

José Antonio Rueda (Los Palacios, Sevilla, 2005) llega a la zona reservada de Estrella Galicia 0,0 como un chico más y saluda a todos sin perder la sonrisa. Amable, respetuoso, educado. Apenas tiene 20 años, aunque su madurez le hace distinto a los jóvenes de su edad. De hecho, no es un chico más de su edad: es el primer campeón del mundo andaluz del mundial de motos. El año pasado logró el título en Moto3 y, además, logró ser el primer piloto de la tierra en ganar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Llega a Jerez en pleno periodo de adaptación, tras una dura lesión y dar el salto a la categoría de Moto2, pero "siempre se llega aquí con muchísimas ganas porque es un fin de semana especial", reconoce a El Correo de Andalucía en un encuentro organizado por Estrella Galicia 00: "La afición que hay aquí, lo que se monta el día de la carrera, es tan impresionante que se valora mucho. A un piloto siempre le gusta mucho sentir eso de la afición y se disfruta muchísimo".

El pasado año, Rueda hizo historia en este trazado al ser primer piloto andaluz en alzarse con la victoria en el campeonato del mundo en Jerez. El piloto fue a cenar la noche antes de hacer historia a casa de su abuela. "Me gustó mucho. Cuando entraba en casa de mi abuela era como desconexión total; me relajaba y estaba con ella. Era como mucho contraste".

Ser el primer andaluz en salir a la pista con la corona de campeón "se siente, porque aquí la gente que viene a ver las carreras llevan muchos años viniendo y son muy apasionados. Está guay, se tiene que notar".

Sobre si vienen amigos a verle competir, Rueda reconoce que pocos, porque trae a toda la familia y es grande. "Tengo tantos primos... Muchos se enfadan conmigo", reconoce riéndose entre bromas en un encuentro organizado por Estrella Galicia 0,0. Casi que le cuesta el dinero correr en Jerez, vaya.

Lo difícil de llegar siendo andaluz

A pesar de que Jerez es la catedral del motociclismo, los pilotos andaluces nunca han despuntado en el mundial de MotoGP. Rueda es el primero en ganar en Jerez y en ser campeón del mundo y la Federación Andaluza de Motociclismo trabaja para que no sea el último. Cada vez hay más pilotos andaluces en el campeonato del mundo, de hehco.

¿Por qué cuesta o por qué costaba tanto llegar a los andaluces? Rueda responde: "La respuesta es fácil, porque aquí no hay mucho apoyo y cuesta mucho. Aquí no hay mucho sitio donde puedas entrenar, cuesta mucho más que se fijen en ti aquí que en cualquier otro lado. Y es la verdad, no te puedo mentir es que es así gustar. Me gustaría decir otra cosa pero ahora mismo es que no es así".

"Nos faltan circuitos donde podamos entrenar. Ahora mismo hemos tenido que cambiar muchas veces de circuitos y todo eso es muy complicado. Aquí cuesta mucho ir a entrenar. Con el circuito que hicieron en Carmona pues mucho mejor. Sí que es verdad que ahora podemos venir también más veces aquí en Jerez pero como Jerez tiene también muchos eventos es muy complicado. Es decir, cuesta mucho porque no hay infraestructuras como en Valencia o Cataluña. En Barcelona hay 10 circuitos de motocross, 5 de dirt track, karting 5 o 6... Hay muchísimos más".

Sus inicios y el esfuerzo de sus padres

José Antonio se subió por primera vez a una moto porque se la regaló a su abuela. Con una sonrisa permanente explica que los primeros años fueron "muy duros, sobre todo para mis padres, porque yo no sabía". "Tú ves a tus compañeros que le van llegando patrocinadores y a ti no te llega nada y tú eres el que lo está ganando todo y dices: ¿Cuándo va a llegar? ¿sabes? Eso es lo difícil pero bueno, gracias también al apoyo de mis padres pude llevarlo bastante bien".

Reconoce que entrar en el equipo Estrella Galicia 0,0 fue "maravilloso", porque le ayudaron con "todos los gastos". Explica que tener la madurez mental siendo tan joven es gracias también a su equipo. "Cuando llegamos al team de Estrella Galicia 0,0 nos enseñaron muy bien eso, los pasos que teníamos que seguir para ser pilotos profesionales, cómo teníamos que adaptarnos a esas situaciones. Ellos nos han dado unas pautas".

Rueda aconseja a los pilotos más jóvenes que él que disfruten encima de la moto. "Que lo den todo y disfruten lo máximo posible, porque es que después te acuerdas de esos momentos y es que ahí realmente es cuando estás disfrutando más que cuando vas subiendo, porque quiera o no esa presión siempre va a estar ahí. Cuando eres tan pequeño que estás empezando lo disfrutas más sin querer".

Su estreno en Moto2

"Me hubiera gustado prepararme más", reconoce José Antonio Rueda. El campeón del mundo no ha podido hacer pretemporada por la caída sufrida el pasado curso, así que todo es contrarreloj. "Estoy intentando adaptarme lo más rápido posible con las condiciones que tenemos en esta categoría que es tan difícil porque cambia todo tanto".

Rueda explica que en los saltos de categoría anteriores "cada moto corre un poquito más, pero al final las trazadas, el estilo de pilotaje, todo eso es bastante igual". De Moto3 a Moto2, el cambio es mucho mayor. "La goma es más grande aquí, controlas mucho más el estilo de pilotaje, las trazadas son distintas muchas veces... Y sin quererlo te sale lo que ya tienes automatizado. Eso es realmente lo complicado de esta categoría adaptarse rápido".

Además, "todo está tan apretado que es que cada vez está más ajustada y cada vez se va mucho más rápido. Es difícil adaptarse rápido a tantos pilotos con tanta experiencia y que no terminan de dar el salto en modo GP. Eso realmente cuesta mucho".

Físicamente, el piloto patrocinado por Estrella Galicia 0,0 reconoce que físicamente está bien. "Un poco de limitación comparado con antes, pero, bueno, encima de la moto no es un gran problema".

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José Antonio Rueda va "sin expectativa" para este domingo y lo "prefiere". "La verdad, porque muchas veces te ponen unas expectativas que luego si no cumples te afectan. Entonces, prefiero ir más día a día, paso a paso e ir mejorando. No hay que dar pasos muy altos que luego la caida es más alta.