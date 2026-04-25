Las manías de Máximo Quiles, 'poleman' en el Circuito de Jerez: "Si el casco se queda en el suelo ya no lo uso"

Máximo Quiles está disputando este fin de semana su primer Gran Premio de España Estrella Galicia 0,0 de Moto3 en MotoGP. El murciano es el gran favorito en este mundial y este domingo saldrá desde la pole position en el Circuito de Jerez en busca de su segunda victoria de la temporada. El pupilo de Marc Márquez está en un estado de forma espectacular y es uno de los talentos españoles para el futuro próximo.

Quiles se encuentra con El Correo de Andalucía en una mesa redonda organizada por Estrella Galicia 0,0. Explica que fue en 2022 la primera vez que se encontró con Marc. "Yo no me lo creía, estaba flipando. Nunca me olvidaré de ese momento", reconoce.

Marc siempre le dice a Quiles que se ve reflejado en él "cuando era pequeño". "Creo que es positivo, que vea algo parecido a mí es muy bueno y eso me motiva un montón. Él siempre me ha dicho eso: el carácter un poco, la manera de pilotar un poco agresivos. Cuando era pequeño siempre me caía mucho, como él... Un poco todo en general. Yo me enrabietaba y cuando era pequeño quería subirme de nuevo. Yo creo que eso también lo veía él y es lo que a lo mejor le hace verse reflejado". Quiles, siempre sonriente, insiste riéndose: "Pero sí que nunca le he preguntado eso. Algún día le preguntaré diciendo ¿y por qué me fichaste?".

Su obsesión por el casco

Quiles tiene varias obsesiones. La primera de ellas está relacionada con el uso del casco. "Soy muy supersticioso con él, no me gusta que lo coja nadie. Y en el suelo, prohibido", reconoce.

El piloto de Moto3 explica que "si el casco se queda en el suelo ya no lo uso. Y no me gusta, no me gusta. Sobre todo, tener mucho cuidado con él. Siempre que hacemos las cajas, porque las motos y eso cuando vamos fuera de Europa, se las llevan en avión, pues en la caja siempre digo: oye, ponedlo bien, que no se raye".

Por último, tiene otra obsesión. "Siempre me pongo el guante derecho primero, la bota derecha primera, todo eso. Pero eso es como para entrar en concentración. Aunque ahora ya sale natural", explica entre risas.

Tres carreras casi perfectas

Quiles ha comenzado el campeonato del mundo de una manera espectacular. Las tres primeras carreras han ido "muy bien". "He tenido cabeza, he sabido empujar cuando tocaba y, de momento, va muy bien. Ahora empieza Europa y es más difícil porque más gente sabe los circuitos. Intentaremos seguir haciendo lo que hemos hecho, entrenar, trabajar solos y marcar un poco las diferencias. Cuando no se puede hacer un primero, aseguramos un cuarto, un quinto y coger puntos.

Lo dice, pero hacerlo cuesta más. Aunque reconoce que es más maduro que hace unos años. La verdad es que tengo un poco más de cabeza. Hace tres años o ganaba o me caía. Ahora ya pienso un poco más".

Su primera carrera mundialista en Jerez

El año pasado estuvo lesionado de la muñeca y no pudo participar en Jerez. Este año será el primero en el que participará en esta cita mundialista: "Es como correr en casa". "Este circuito a mí siempre me ha gustado un montón, me encanta y es muy de mi estilo, de curvas rápidas, frenadas, fuertes, así que me mola mucho".

El hecho de que pueda caer alguna gota de lluvia para la carrera no le preocupa. "Bueno, lo que toque. Será para todos, así que si es lluvia, pues bien para mí, me gusta la lluvia y si es seco, pues también, mejor aún. Así que, lo que sea, tendré que dar gas".

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Quiles va a luchar por el título, aunque él no se atreve aún a ponerse ese límite: "Me lo dice mucha gente. Claramente está en mi pensamiento, pero ahora voy a ir carrera a carrera, quedan 19 todavía, queda un montón, así que voy a intentar seguir haciendo lo que estoy haciendo: puntuando, intentar ir carrera a carrera, que es lo que hay que hacer, y ya cuando llegue el final estará esa presión. Ojalá estar ahí liderando y poder llevarnos el título, pero todavía queda, así que vamos a centrarnos en ahora".