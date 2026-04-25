Domingo Díaz

VÍDEO | José Antonio Rueda, primer campeón del mundo andaluz de Moto3: "En Andalucía nos faltan infraestructuras"

José Antonio Rueda (Los Palacios, Sevilla, 2005) llega a la zona reservada de Estrella Galicia 0,0 como un chico más y saluda a todos sin perder la sonrisa. Amable, respetuoso, educado. Apenas tiene 20 años, aunque su madurez le hace distinto a los jóvenes de su edad. De hecho, no es un chico más de su edad: es el primer campeón del mundo andaluz del mundial de motos. El año pasado logró el título en Moto3 y, además, logró ser el primer piloto de la tierra en ganar en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Más información. Más información