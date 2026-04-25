Domingo Díaz

Vídeo | Las manías de Máximo Quiles, 'poleman' en el Circuito de Jerez: "Si el casco se queda en el suelo ya no lo uso"

Máximo Quiles está disputando este fin de semana su primer Gran Premio de España Estrella Galicia 0,0 de Moto3 en MotoGP. El murciano es el gran favorito en este mundial y este domingo saldrá desde la pole position en el Circuito de Jerez en busca de su segunda victoria de la temporada. El pupilo de Marc Márquez está en un estado de forma espectacular y es uno de los talentos españoles para el futuro próximo. Más información. Más información