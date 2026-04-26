Andalucía se enfrenta a una DANA que traerá varios días de lluvias y tormentas: esta es la previsión de Aemet

Los días de tranquilidad han terminado. Aemet prevé para esta semana que comienza un aumento de la inestabilidad con lluvias y tormentas en España y Andalucía por la presencia de una DANA, qué comenzará a actuar en la comunidad andaluza en las primeras horas del martes y podrá extenderse al jueves, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web, consultada por El Correo de Andalucía. Las temperaturas seguirán siendo más altas de lo normal para la época.

El martes comienzan las lluvias, el miércoles se extienden más

Según indica Aemet, tras un lunes despejado en Andalucía, el martes destacará la inestabilidad con la presencia de una DANA al oeste peninsular. Así, habrá cielos muy nubosos con chubascos y tormentas ocasionales, poco probables en el extremo oriental de la comunidad andaluza. A primera hora toda la zona del Estrecho amanecerá con lluvias y posibles tormentas, unas precipitaciones que se extenderán a toda la zona mediterránea en la primera mitad del día, para extenderse en la segunda al norte de Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén. En definitiva, lluvias muy dispersas en distintos puntos.

El miércoles las lluvias en Andalucía por estas bajas presiones se extenderán con más fuerza extendiéndose a la mayor parte del territorio. Así, se prevén en la primera mitad de la jornada lluvias y posibles tormentas en Huelva, Sevilla y Córdoba y con menos intensidad en Cádiz; las precipitaciones en el área mediterránea serán más dispersas en este tramo horario. De 12.00 a 18.00 horas las lluvias ya cubrirán la mayor parte de la comunidad con posible aparato eléctrico, para finalizar el miércoles con cielos más estables.

El jueves el panorama en Andalucía tiende a estabilizarse con claros, pero podrían aparecer, con incertidumbre, lluvias en Málaga, Granada y Almería, pero serán muy débiles y dispersas. Igual previsión el viernes en la zona oriental de Andalucía, aunque habrá que esperar la evolución de estas bajas presiones para fijar un pronóstico más fiable. El resto de provincias tendrá cielos despejados.

Noticias relacionadas

Previsión de Aemet el martes, miércoles y jueves. / Aemet

Andalucía roza los 30 grados antes de mayo

Según los datos de AEMET, las capitales andaluzas arrancan la semana con temperaturas máximas claramente altas para finales de abril, especialmente el lunes, cuando Sevilla alcanza los 30 ºC, Huelva 29 ºC, Córdoba 28 ºC, Granada, Jaén y Almería 26 ºC, Cádiz 24 ºC y Málaga 23 ºC. El martes se mantiene el ambiente cálido, aunque con un ligero descenso: Sevilla marca 29 ºC, Córdoba 26 ºC, Huelva 25 ºC, Almería, Jaén y Málaga 23 ºC, Granada y Cádiz 22 ºC. El miércoles bajan algo más las máximas, con Sevilla en 25 ºC, Córdoba 24 ºC, Huelva, Granada, Jaén y Málaga en torno a 23 ºC, Almería 22 ºC y Cádiz 20 ºC. El jueves las temperaturas repuntan o se estabilizan en varias capitales, con Córdoba, Sevilla y Málaga en 25 ºC, Granada 24 ºC, Huelva 23 ºC, Jaén y Almería 22 ºC y Cádiz 21 ºC, en un episodio de valores todavía suaves o cálidos para esta época del año.