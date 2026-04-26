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El casco andalucista de Dani Muñoz para correr en el mundial de MotoGP en Jerez: "Cateto tú, que no entiende el andalú"
El piloto de Dos Hermanas ha sacado una edición especial para correr en la categoría de Moto2 en el Gran Premio de España
Dani Muñoz está preparado para dar la sorpresa en la categoría de plata del Mundial de MotoGP. El piloto nazareno del Kalex saldrá tercero en la parrilla de Moto2 este domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y lo hará con un casco andalucista que deja claro dónde están sus raíces. "Andalú", pone en la parte trasera del casco.
En la parte superior de la cabeza -la más visible durante la carrera- el mensaje es aún más contundente. Defiende a capa y espada las hablas andaluzas: "Cateto tú, que no entiende el andalú".
A lo largo de todo el protector hay distintas imágenes y palabras y expresiones andaluzas: "Picha", "no ni na", "bulla", "vaya peshá", "chiquilla", "er nota".
El vídeo promocional se ha grabado en el Real de la Feria de Sevilla. Muñoz ha sacado este casco junto a la marca Spagnolo y NHK Helmet y a través de sus redes sociales ha expuesto: "Preparados para el Gran Premio de España y que mejor manera de hacerlo que estrenando un casco con un poquito de arte".
José Antonio Rueda, primer campeón del mundo andaluz y compañero de entrenamientos y en la categoría de Muñoz, le ha comentado en sus redes: "¡Qué clase, chiquillo!".
La cuenta de Instagram Pintarraheo, que expone mensajes andalucistas en las redes, como el 'Cateto tú, que no entiende el andalú', ha mostrado su gratitud al respecto. "Mi verso más famoso (parece que este verso mí se ha hecho tan famoso que le pertenece a todos los andaluces) ya se lo ha puesto un piloto de Moto2 en el Circuito de Jerez. Dani Muñoz, pilotazo de Dos Hermanas.
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