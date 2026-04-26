MotoGP y Jerez, un idilio permanente: otro "éxito" con récord de asistencia y un 27% menos de incidencias

El Gran Premio de España de MotoGP celebrado en Jerez de la Frontera ha sido "un éxito", según María José García Pelayo, alcaldesa de la ciudad. Esto se ha podido ver a la entrada y salida del circuito, pero también en las gradas. Según los datos ofrecidos por Dorna -la organizadora del mundial de motociclismo-, este año el Circuito de Jerez ha vuelto a batir récord de asistencia.

En total, han pasado 224.627 espectadores por el trazado jerezano sumando los tres días de Gran Premio. El viernes fueron 46.895 personas, el sábado casi se duplicó, a pesar de la lluvia, con 81.192 moteros y el domingo se dieron cita en el Circuito de Jerez 96.540 espectadores. Como curiosidad, hubo menos espectadores que el domingo del año pasado.

"Hemos vuelto a batir el récord de asistencia, porque según los datos que nos traslada Dorna, que como bien saben es el organizador de este Gran Premio a través de Liberty, el dato que tenemos es que hemos superado la cifra [total] de asistencia del año pasado", destacó María José García Pelayo en la rueda de prensa de balance. "Por muy poquito, pero es verdad que el circuito de Jerez ya está topado, es decir, llegamos ya a un límite de asistencia que nos hace imposible que sea superado. Por lo tanto, hemos vuelto a la gran barrera psicológica del año pasado, que creo recordar que son 225.000 asistentes aproximadamente al Gran Premio de España de motociclismo", señaló.

"Un éxito, porque además la gran novedad es que no hay novedades que trasladar", afirmó la regidora. Dio el pésame al fallecido en El Puerto de Santa María y trasladó el mensaje de que "la seguridad es cosa de todos".

La alcaldesa destacó la fluidez a la hora de acceder al Circuito. Después de que el año pasado se convirtiera en un caos con multitud de colas, en esta ocasión el tráfico fluyó de manera extraordinaria. "Creo que han sido 21 minutos lo que nos ha trasladado la Guardia Civil esta mañana", resaltó García Pelayo. "Espero que también para salir del circuito, por ahora me están diciendo que sí, que la salida está siendo fluida".

La importancia de las lanzaderas

El transporte público ha funcionado bien durante el Gran Premio de España. La alcaldesa de Jerez dio un dato "que pone en evidencia la importancia que ha tenido". "El año pasado, 4.984 personas utilizaron el transporte público. Este año, 32.201 (sin contar el domingo)". Fuente municipales aseguran que se superarán los 50.000 usuarios contando las dos lanzaderas existentes.

"No es lo mismo subirse a autobuses cochambrosos, que subirte a unos autobuses nuevos, a unos autobuses en condiciones, a una flota que poco a poco vamos renovando", señaló García Pelayo. "Por lo tanto, agradecerles de verdad porque han reducido los tiempos. Ya no solamente hemos mejorado el autobús en sí mismo, el servicio, sino también la frecuencia".

La alcaldesa insistió en que "el transporte público se ha convertido en una alternativa fiable para acceder al gran premio de motociclismo. Así que muchísimas gracias. Agradecérselo también a los taxistas, que es también transporte público".

El retorno económico

"Hemos demostrado que Jerez es una ciudad que está a la altura", finalizó la alcaldesa antes de dar el dato económico: "Siempre me dicen que me quedo corta".

La alcaldesa destacó que "Jerez se ha llenado, Jerez ha disfrutado, los jerezanos han disfrutado y se han sentido orgullosos de su circuito y de su gran premio. Y ese era el gran reto. Si los jerezanos están felices, es imposible que nadie que venga de fuera no se pueda sentir feliz en Jerez". García Pelayo cree que se ha recuperado "ese espíritu que no deberíamos haber perdido nunca: Jerez, catedral mundial del motociclismo".

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, destacó que han visitado la ciudad 50.000 personas. Habló de "más de 20 millones de euros de impacto directo", sin contar con el indirecto. "Hemos logrado un balance muy interesante con un incremento moderado en el número de turistas, pero con grandes impactos como digo directos e indirectos en materia de economía, empleo y marca Jerez y marca Andalucía".

"El mejor de la historia en Seguridad"

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Salud y Emergencias de la Junta de Andalucía, destacó que el Gran Premio de España 2026 ha sido "el mejor de toda su historia". "Eso tiene mucho que ver con decisiones que se han tomado por parte del Ayuntamiento desde el punto de vista del transporte, desde la movilidad, de la organización de los aparcamientos...".

Sanz destacó un detalle que "parece tan nimio como pintar perfectamente la posición de cada vehículo, de cada moto en los aparcamientos". "Significa una capacidad organizativa que te permite reducir muchísimo los tiempos".

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El consejero jerezano de la Junta de Andalucía destacó que, a pesar de haber un incremento de público, hubo un 27% menos de incidencias. El domingo, de hecho, solo se han contabilizado "16 incidencias técnicas". "Casi todas, aparte de la persona fallecida, son prácticamente leves. El 95% son absolutamente leves, ha habido pocos ingresos hospitalarios", insistió Sanz.