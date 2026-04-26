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Muere un hombre atrapado en una máquina picadora en una finca de Jaén

los hechos ocurrieron en el municipio jiennense de Porcuna

Agentes de la Guardia Civil junto a una finca.

Agentes de la Guardia Civil junto a una finca. / E.P.

El Correo

El Correo

Jaén

Un hombre de 75 años ha fallecido este domingo en un trágico accidente en una finca de Porcuna, en la provincia de Jaén, tras quedar atrapado en una máquina picadora, según ha informado el 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El siniestro se ha producido en un terreno próximo a la carretera A-6052 en torno al kilómetro 23 sobre las 11:57 horas, cuando se ha recibido el aviso del suceso en el centro de coordinación.

Activado el protocolo judicial

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Andújar y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado la defunción de la víctima en el lugar.

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El instituto armado ha activado el protocolo judicial para investigar las circunstancias del suceso.

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