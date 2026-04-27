Antonio Maíllo promete contratar 8.000 sanitarios e intervenir en el mercado de la vivienda para frenar la subida del alquiler

La cuenta atrás ha comenzado. Este viernes se dará el pistoletazo de salida para la campaña electoral de los comicios andaluces. A solo 20 días delas elecciones, Por Andalucía ha anunciado cuáles serán las principales medidas de su candidato, Antonio Maíllo, para los comicios centradas especialmente en la sanidad y la vivienda, los dos temas que más preocupan a los ciudadanos de la comunidad autónoma.

La formación lamenta que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene unos objetivos claros: "el desmantelamiento y privatización de todos los servicios públicos, privilegios fiscales a las rentas altas y a los grandes patrimonios y barra libre a los fondos de inversión y a las grandes corporaciones empresariales". Frente a esto, han anunciado 25 medidas con las que convertirse en una alternativa.

La prioridad de Por Andalucía es la sanidad. Así, dedican cuatro puntos de su programa. Entre las medidas estrella está la contratación de 8.000 sanitarios y facilitar la obtención de una cita en menos de 48 horas. Además, aspiran a recuperar "los servicios privatizados" y eliminar "en el menor tiempo posible los conciertos". Todo acompañado por la ampliación de la red hospitalaria y "destapar" la verdad de los cribados.

Vivivenda y educación

Junto a la sanidad, el otro tema vertebrador es la vivienda. Como han hecho en el Gobierno central, Maíllo confía en intervenir el alquiler "de forma directa" de mano de la ley estatal allí donde está permitido. Aquellas personas que tienen cinco viviendas serán considerados grandes tenedores y tratarán de garantizar el derecho a la vivienda gracias a la ampliación del parque público gracias a distintas medidas.

SI el PP avanza en su plan de gratuidad en las escuelas infantiles, la colación se compromete a que la educación sea gratuita de 0 a tres años o la gratuidad del comedor o las extraescolares. La educación pública es una prioridad en Por Andalucía, por ello, se comprometen a invertir un 7% del PIB, establecer ratios máximas de 20 alumnos o ampliar el personal especializado. A esto se suma la importancia de incidir en una educación destinada a la incorporación en el mercado laboral.

En cuanto a la dependencia, la coalición de izquierdas aspira a poder reducir los tiempos de espera. Para conseguirlo, es un programa 3x3, es decir, que la solicitud se dé en un máximo de tres meses y otros tres meses como máximo entre el reconocimiento y la dotación de recursos. Además, proponen una "intervención integral" en las zonas más empobrecidas de la comunidad, algo que evaluarían de forma anual.

La importancia de "recuperar" Doñana

Transporte público de calidad, aumento de los impuestos a los "superricos" o un cambio en el modelo turístico. Los de Maíllo proponen también un listado de medidas económicas con las que establecer un modelo productivo al servicio de la mayoría trabajadora andaluza. Entre las propuestas está la creación de un banco público controlado por el Parlamento de Andalucía para orientar el crédito a la economía real.

Por Andalucía no ha querido olvidarse de las medidas medioambientales y sociales. Por eso, han destacado la importancia de "recuperar" Doñana con una zona "libre de almacenamiento de gas en su subsuelo". Así mismo, apuestan por una Andalucía feminista y libre de odio contra las personas LGTBIQ+. A esto se suma su voluntad de cumplir con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.