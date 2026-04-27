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Hallan un cadáver en la playa de Las Salinas de Cabo de Gata

El hallazgo en la costa de Almería genera interrogantes sobre su posible conexión con la crisis migratoria en la zona

Imagen del paraje de las Salinas de Cabo de Gata.

Imagen del paraje de las Salinas de Cabo de Gata. / MARIAN LEÓN / EUROPA PRESS

EP

ALMERIA

La Guardia Civil ha localizado este domingo el cadáver de una persona en la playa de Las Salinas, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), en un hallazgo que ha generado interrogantes sobre sus circunstancias.

Contexto del hallazgo

Según han informado fuentes de la Comandancia de Almería a Europa Press, el hallazgo podría estar vinculado con la inmigración, si bien no se han precisado la identidad de la persona fallecida, la hora del hallazgo ni las circunstancias en las que ha aparecido el cuerpo.

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Las mismas fuentes han señalado que por el momento no disponen de más información sobre el caso y que tampoco consta si pudiera haber otro cuerpo vinculado a este posible contexto migratorio.

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