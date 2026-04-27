Juanma Moreno avisa de los riesgos de la campaña andaluza del 17M: "Un exceso de confianza nos puede llevar a una noche de frustración"

Para un partido que lleva ocho años de gobierno, cuatro de ellos con mayoría absoluta, el programa electoral suele parecerse más a un balance de gestión que a una batería de compromisos. El PP de Juanma Moreno lo venía advirtiendo desde hace meses: hay poco margen para las sorpresas porque el objetivo es evitar riesgos o medidas que puedan resultar poco creíbles y que generen automáticamente la respuesta clásica del electorado: ¿por qué no lo ha hecho antes?

El acto de presentación del programa, celebrado en Antequera ante los cabezas de lista de toda Andalucía y los cargos del partido en la provincia de Málaga, cumplió estrictamente con estas expectativas. Un balance de lo ejecutado y poca concreción de nuevas iniciativas. "Esto es un programa de gobierno que no trata de crear falsas expectativas ni de mentirles a los ciudadanos. Se basa en lo que ya hemos hecho", describió el presidente de la Junta de Andalucía y candidato popular.

Esta campaña, para el PP, se mueve en conceptos no en medidas concretas. Específicamente, en los mensajes que acompañan cada puesta en escena del presidente andaluz: estabilidad, confianza, seguridad y futuro. Se trata de en todo momento de plantear al electorado la disyuntiva de elegir entre un gobierno de mayoría absoluta como el que ha tenido Andalucía estos cuatro años o una negociación con Vox como la que ha derivado en los acuerdos recientemente suscritos en Extremadura o Aragón. Y, por supuesto, de no dejar margen a que cale en el electorado la idea de que otra alternativa es posible.

"El exceso de confianza nos puede llevar a una noche de frustración porque por 15.000 votos podemos tener una pérdida de estabilidad que impacte en la seguridad y en nuestro futuro", advirtió el candidato del PP andaluz en alusión a los escaños están a través de los restos de una serie de provincias clave y que pueden hacer que el resultado electoral varíe sustancialmente. Una mayoría simple de 53 diputados (como ha ocurrido en Aragón, Extremadura o Castilla y León) sería muy diferente de una mayoría absoluta.

Sin aludir a los acuerdos de Aragón o Extremadura, que han incluido conceptos como la "prioridad nacional", Juanma Moreno sí recordó la experiencia de gobernar con minoría pendiente de los acuerdos en el Parlamento con Vox: "No se puede depender de un socio de gobierno que un día te dice que no te va a aprobar una ley por estrategia nacional. No se puede depender de la decisión voluntaria y caprichosa de quién está a 500 kilómetros y no conoce la realidad andaluza. Ojo con perder esa estabilidad", advirtió. Como ejemplo reciente situó la negociación de la Lista que se quedó bloqueada pese a que el texto había sido previamente consensuado.

Innovación, Economía o Vivienda

Más allá de los mensajes, y a la espera del desarrollo de su programa electoral (coordinado por la candidata por Sevilla Patricia del Pozo), Moreno fijó como prioridades el crecimiento económico a través de compromisos como dedicar el 2% del PIB a I+D+i, el mismo objetivo que se fijó en el programa electoral de 2022 pero que no ha conseguido cumplir.

Las rebajas fiscales tienen también su espacio en el programa electoral. La principal es la supresión del Impuesto de Sucesiones en cesiones entre hermanos. Aunque habrá más. "Vamos a añadir nuevas rebajas fiscales para que tengan más recursos los hogares. Bajando los impuestos, hemos recaudado más", subrayó. El Gobierno andaluz ha completado hasta siete rebajas fiscales en ocho años con un impacto económico que se calcula en torno a los 1.000 millones de euros. Las últimas en incorporarse han sido las deducciones por las cuotas del gimnasio o por adquirir una mascota.

Junto a esto, Juanma Moreno incidió en que el desarrollo de la ley de vivienda permitirá incrementar las promociones en marcha y que en todo caso mantiene su compromiso de rechazar el planteamiento básico de la Ley estatal de vivienda: "La peor solución que le podemos dar es no respetar la propiedad privada que es un derecho constitucional".