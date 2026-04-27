Cítricos, aceite de oliva o carne de pollo: las compras de Mercadona a proveedores andaluces superan los 4.270 millones en 2025

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, ha seguido "reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo", ha señalado en una nota de prensa.

En Andalucía, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 2.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras que superaron los 4.270 millones de euros.

Cítricos, aceite o pollo

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus ‘Jefes’ (como internamente denomina a los clientes), figuran 82,44 millones de kilos de cítricos (naranjas, mandarinas, limones y pomelos) adquiridos en la campaña de 2025 a agricultores de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla; 70 millones de kilos de aceite de oliva; 65 millones de kilos de pollo; 44,3 millones de kilos de sandía; más de 32 millones de tomates o 28 millones de pimientos de invernaderos de la región, cifras todas ellas que reflejan la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario andaluz.

"La inversión de Mercadona en Andalucía también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 124,8 millones de euros", ha añadido. De este total, cerca de 80 millones de euros han ido destinados a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer; y 42,9 millones de euros, a actuaciones de mejora en los tres bloques logísticos de la compañía, sitos en Antequera (Málaga), Huévar del Aljarafe (Sevilla) y Guadix (Granada). De igual modo, invirtió 1,2 millones en su plataforma exclusiva para la venta online en Sevilla, conocida como la Colmena.

Red de tiendas

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto siete supermercados (que han supuesto el cierre de nueve tiendas por no cumplir los estándares requeridos por la compañía) en las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga, y ha reformado una tienda en Málaga capital.

A cierre de 2025, Mercadona contaba con 346 supermercados, 288 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8), 284 tenían la sección Listo para Comer y 243 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos. A lo que se suma la plataforma exclusiva para la venta online, ubicada en Sevilla.

En términos de empleo, Mercadona creó el año pasado 1.000 nuevos puestos de trabajo en Andalucía, donde dispone de una plantilla compuesta por más de 21.950 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Cabe destacar asimismo que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región más de 4.960 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 220 entidades sociales con las que colabora diariamente en Andalucía, lo que equivale a más de 82.700 carros de la compra.

Ecosistema emprendedor

"Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad", ha indicado.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto de origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera, más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español y todos los cítricos en temporada.

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025, las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que al año anterior.