La sexta huelga médica en menos de un año roza el 20% de participación y cae su incidencia en hospitales y centros de salud andaluces

Es la cuarta semana desde diciembre en la que los médicos facultativos han sido llamados a colgar sus batas para reivindicar, una vez más, la creación de un Estatuto Marco propio. Dicho de otra forma, quieren obtener una vía de negociación directa con el Ministerio de Sanidad que represente únicamente al colectivo facultativo para poder mejorar sus condiciones laborales. A día de hoy, todo el colectivo sanitario está representado en un mismo estatuto. El apoyo de la protesta a nivel andaluz, que comenzó en diciembre con un seguimiento que alcanzaba el 30%, ha ido perdiendo fuerza a lo largo de los meses. Los datos lo ratifican: según el SAS, este lunes la participación ha bajado notablemente hasta un 19,31%. Según el Sindicato Médico Andaluz, convocante de la huelga a nivel autonómico, el apoyo ha rondado el 50%, casi un 30% menos que en semanas anteriores.

La bajada de la participación se percibe a simple vista desde la entrada del Hospital Virgen Macarena. El trajín de pacientes y personal sanitario es el habitual y son pocos los vecinos que conocen la huelga médica de esta semana. "La verdad es que llegaba al hospital con miedo, por si me habían cancelado la cita, pero he tenido suerte", dice a El Correo de Andalucía una señora que acude para someterse a una terapia respiratoria tras sufrir un infarto semanas atrás. "Delante de nosotros han cancelado dos citas, pero a nosotros nos han atendido muy bien, muy rápido", comenta otra mujer, que acompaña a su marido a una visita con Medicina Nuclear.

A escasos minutos del hospital, en el Centro de Salud San Luis, el movimiento de pacientes es constante, las salas de espera están llenas a media mañana y las puertas de las consultas se abren a buen ritmo. Niños, madres y mayores esperan con su tique en mano para ser atendidos. "Hay mucha gente esperando, pero es lo normal a esta hora", apunta una paciente que espera en la entrada del centro hacia las 11.30 de la mañana. Todo el que sale por la puerta del centro lo hace con cierta satisfacción, más allá del resultado, han podido ser atendidos. Lo mismo sucede en el Centro de Salud Virgen de África, donde decenas de personas esperan en las sillas de la sala de espera principal. "Me acaban de dar cita para esta tarde, a las cinco, espero que no haya ningún problema", suspira un paciente de unos 40 años.

A pesar de que la participación en Andalucía ha sido la más baja en comparación con huelgas anteriores, las cancelaciones de citas serán una realidad a lo largo de la semana. En total, con la huelga de diciembre y febrero, el impacto económico ya ha ascendido a más de 111 millones de euros y más de 767.000 actos asistenciales suspendidos, según el SAS. En declaraciones del propio consejero de Sanidad, Antonio Sanz, "cada día de huelga de médicos los andaluces pierden 50.000 pruebas y consultas". Por provincias, este lunes en Almería el seguimiento ha sido de un 24,67%; en Cádiz, del 19,42%; en Córdoba, del 12,34%; en Granada, del 19,04%; en Huelva, del 24,26%; en Jaén, del 13,21%; en Málaga, del 19,63% y en Sevilla, del 21,47%.

"Si tenemos en cuenta que hay muchos compañeros que no pueden hacer huelga porque están de guardia o de servicios mínimos, por ejemplo, el 60-70% de los que sí que pueden las están haciendo. Son cifras muy altas teniendo en cuenta que llevamos muchas semanas de huelga", defiende el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda. Para el representante del sindicato, esta participación "pone de manifiesto que la movilización es muy alta e importante y que no se está desinflando el apoyo a la huelga".

La guerra entre sindicatos y Ministerio se recrudece

La guerra entre el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) se ha intensificado. En su último comunicado, el comité ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma "la responsabilidad de la negociación para poder desencallar el conflicto con médicos y facultativos".

O toman una decisión [el Ministerio] de abordar en serio el conflicto o estamos abocados a una huelga de meses o años de duración, el tiempo que haga falta Rafael Ojeda — Presidente del Sindicato Médico Andaluz

Las reivindicaciones de los médicos no han cambiado respecto a los últimos parones laborales: exigen mejoras mejoras laborales, una regulación clara de las guardias, jornadas de 35 horas semanales, un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión, estabilidad laboral y un ámbito de negociación propio. En este sentido, Ojeda cree que "hasta que no haya un cambio de equipo -en el Ministerio-" no se llegará a un acuerdo para buscar una salida en al conflicto. "El Ministerio no comprende que no puede simplemente sentarse a esperar a que ocurra un milagro. O toman una decisión de abordar en serio el conflicto o estamos abocados a una huelga de meses o años de duración, el tiempo que haga falta", advierte.

En este escenario, el Comité sostiene que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado de ser una "interlocutora válida". "La ausencia total de avances en la negociación, su evidente desgaste político, la decisión de orientar su futuro hacia Madrid y la falta de capacidad efectiva de decisión demuestran que este conflicto ha superado ya el ámbito de su Ministerio", sostienen desde el SMA.

Una huelga en precampaña

Esta tercera huelga en lo que va de año llega en plena precampaña electoral, donde la gestión de la sanidad pública se ha convertido en la gran baza contra el Gobierno andaluz y la principal herramienta política para la oposición. "Nosotros sabemos que la sanidad se ha convertido en un elemento que está permanentemente utilizándose como arma electoral, todo el mundo lo utiliza y todos nos acusan de ser del partido contrario cuando los criticamos. Nosotros intentamos por todos los medios no entrar en batallas políticas, porque somos absolutamente apolíticos, lo único que queremos es solucionar el problema de nuestra profesión", abunda el presidente del SMA.

Gran parte de la situación en la que está nuestro colectivo es atribuible a la Junta, tanto cuando gobernaba el PSOE como el PP ahora Rafael Ojeda — Presidente del Sindicato Médico Andaluz

Ojeda sostiene que la solución al conflicto de los facultativos depende del Ministerio, pero también de la Junta de Andalucía. "Gran parte de la situación en la que está nuestro colectivo es atribuible a la Junta, tanto cuando gobernaba el PSOE como el PP ahora", sostiene. En este sentido, insiste en que actualmente la "máxima responsabilidad" es del Ministerio. "Si el Ministerio no da el primer paso para poner en marcha una mesa propia de negociación, el conflicto no tiene salida", asegura.

Cartel del SMA de la manifestación en Málaga. / Cedida

A pesar de que Ojeda insiste en que "la pelota no está en las autonomías ahora mismo", las condiciones laborales -aquello por lo que protestan desde hace casi un año- sí dependen directamente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Este miércoles 29 de abril, los médicos están llamados a una concentración en Málaga a las 11,30 horas. "Me preocupa perder el apoyo de la ciudadanía. En primer lugar, que se anulen las consultas. Lo siento personalmente y me preocupa que eso suponga una pérdida de apoyo de la población, pero nosotros somos los primeros interesados en que la huelga pare, hemos ido con voluntad negociadora con el Ministerio cada vez que nos han convocado. Una huelga es algo muy costoso y muy duro de hacer", lamenta el presidente del SMA.