Más de 48.000 pruebas y operaciones suspendidas en 24 horas: la sexta huelga médica en Andalucía cuesta ya siete millones

El primer día de la sexta huelga médica en menos de un año ha provocado la cancelación de 48.765 actos asistenciales en Andalucía. En total, la primera jornada se ha saldado con la interrupción de 922 intervenciones quirúrgicas, 15.862 consultas externas, 3.716 pruebas diagnósticas y 28.256 consultas de Atención Primaria. La suspensión de estos actos, según el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ya tiene un impacto económico de 6,8 millones de euros en las primeras 24 horas.

Este martes, el consejero de Sanidad ha elevado el tono contra el Ministerio de Sanidad por la huelga de médicos convocada por el comité de huelga, del cual forma parte el Sindicato Médico Andaluz, contra el Estatuto Marco. A preguntas de los medios en un acto en Albolote (Granada) y ha reclamado la dimisión de la ministra, a la que acusa de "falta de voluntad negociadora" para alcanzar un acuerdo con los profesionales.

Este martes, el seguimiento del paro ha sido de un 19,94% en Andalucía. Por provincias, en Almería, ha sido del 23,50%; en Cádiz, del 20,54%; en Córdoba, del 12,59%; en Granada, del 19,58%; en Huelva, del 26,49%; en Jaén, del 12,55%; en Málaga, del 20,16%; y en Sevilla, del 22,59%, según los datos oficiales ofrecidos por el SAS.

El Gobierno andaluz sostiene que las distintas jornadas de paro desde diciembre han provocado ya la suspensión de unos 816.000 actos asistenciales en la comunidad, con un impacto económico estimado de 118 millones de euros. Según los datos facilitados por la Junta, cada día de huelga supone de media la cancelación de unos 50.000 actos sanitarios en Andalucía.

Solo en la jornada de este lunes, el Ejecutivo autonómico calcula un impacto económico de 6,8 millones de euros. Ese día dejaron de realizarse 15.862 consultas externas, 3.716 pruebas diagnósticas, 922 intervenciones quirúrgicas y 28.256 consultas de Atención Primaria.

Desde la Junta acusan al Ministerio de Sanidad de no haber abordado con los médicos una "negociación real" sobre el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y una vía de negociación directa entre el colectivo médico facultativo y el Ministerio. El Gobierno andaluz considera que la falta de acuerdo está trasladando las consecuencias de la huelga a las comunidades autónomas, responsables de la prestación sanitaria directa.

Para Antonio Sanz, esta actitud es de "una irresponsabilidad mayúscula porque las consecuencias de su dejación de responsabilidades es un daño difícil de reparar al sistema sanitario que perjudica claramente a los ciudadanos". Ante esto, ha vuelto a reclamar que dimita y "deje paso a otra persona que tenga voluntad de encontrar una solución".

La Junta asegura haber trasladado esta petición por carta y también en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, defiende que la salida al conflicto pasa por el diálogo con los profesionales y sus representantes.

En paralelo, el Ejecutivo andaluz contrapone su gestión en la comunidad y destaca los acuerdos alcanzados en la Mesa Sectorial, entre ellos el nuevo pacto para la contratación de personal, que ha permitido activar una nueva bolsa de empleo en el SAS, y el acuerdo sobre el modelo de Carrera Profesional del personal del Servicio Andaluz de Salud.