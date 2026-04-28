Aemet extiende las alertas en Andalucía: avisos por lluvias el miércoles en dos provincias y bajada general de temperaturas

La inestabilidad atmosférica en Andalucía se extiende al miércoles. Según informa Aemet, tras un martes con avisos amarillos por lluvias y tormentas en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, el miércoles seguirá la misma dinámica, en este caso solo en las provincias de Granada y Jaén, sin descartar que en las próximas horas se amplíe a una provincia más.

Los avisos en Andalucía el miércoles y el tiempo en general en la región

Este miércoles se esperan en Andalucía en general cielos muy nubosos con lluvias, poco probables en el litoral mediterráneo oriental. Por la tarde se irán abriendo claros, salvo en las sierras orientales donde se espera nubosidad de evolución diurna con chubascos que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas.

Granada y Jaén estarán este miércoles en aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 12.00 y las 22.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. En Granada, el aviso afectará a las zonas de Cuenca del Genil y Guadix y Baza, donde podrán acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En Jaén, la alerta se extenderá a Morena y Condado, Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir, y Capital y Montes, también por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y posibles tormentas.

Previsión el miércoles a las 09.00 horas. / Aemet

Bajada significativa de las temperaturas

Las capitales andaluzas afrontarán este miércoles un descenso generalizado de las temperaturas máximas respecto al martes, más acusado en Sevilla, donde el termómetro pasará de 29 a 25 grados, y en Huelva y Cádiz, con caídas de tres grados, hasta los 22 y 20 grados, respectivamente. También bajarán las máximas en Almería, de 25 a 23 grados, mientras que el descenso será más moderado en Córdoba, Granada y Málaga, con un grado menos en cada caso. Jaén será la única capital que mantendrá sin cambios su máxima, con 23 grados. Las mínimas, por su parte, se mantendrán estables en Huelva y Córdoba, aunque bajarán ligeramente en el resto, con descensos de hasta dos grados en Sevilla, Jaén y Málaga.

Noticias relacionadas

Qué pasará en puente de mayo en España

A partir del jueves, la inestabilidad tenderá a remitir ligeramente respecto al miércoles, aunque todavía se esperan chubascos, sobre todo de madrugada y de nuevo por la tarde, cuando crecerán nubes de evolución y podrán registrarse tormentas en el este peninsular y en zonas de montaña como los Pirineos o el Sistema Ibérico. De cara al puente de mayo, la incertidumbre sigue siendo elevada, pero el escenario más probable apunta a la continuidad de los chubascos en el tercio norte y el este de la Península, localmente fuertes y acompañados de tormenta. Las temperaturas, por su parte, volverán a subir en general, con valores que podrán rondar los 28 a 30 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir y superar los 25 grados en buena parte de la mitad sur.