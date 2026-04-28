Más de 360.000 andaluces se enfrentan de nuevo a la amenaza de una subida en el alquiler de sus viviendas

Si se confirman las previsiones, el Congreso de los Diputados no aprobará este martes el decreto para la prórroga de los alquileres. Así, según estima el Ministerio de Consumo, más de 360.000 andaluces se ven abocados por tanto a la conocida como Gran Renovación: esos miles arrendamientos que, firmados tras la pandemia de covid, han expirado y tienen que actualizarse. Con todo lo que ello implica en una posible subida de precios a discreción, claro.

Andalucía es "la tercera región con mayor cantidad de afectados por la prórroga automática de contratos de alquiler", según el informe elaborado por el Ministerio de Consumo a partir de datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, el INE y el Instituto de Estudios Fiscales. En concreto, el Gobierno central precisa que hay "144.016 contratos en este periodo", que se traducen en 360.040 andaluces perjudicados.

La Comunidad de Madrid es la que cuenta con "mayor cantidad de afectados por la prórroga automática de contratos de alquiler". Estos contratos serían, según aclaran desde Consumo, "todos los firmados en 2021 y 2022, que al tener una duración mínima de cinco años, deberían caducar entre este 2026 y el 2027". Asimismo, en la segunda y tercera posición del ranking están Cataluña y la propia Andalucía, "hasta concentrar entre las tres autonomías el 54% de los beneficiarios de esta medida estatal".

"Hay que solicitarla cuanto antes"

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sacó adelante el pasado marzo este decreto, que tiene como objetivo congelar los precios de esos contratos poscovid. Desde que salió en el BOE y hasta su votación este martes en el Congreso, en teoría -y sin ningún tribunal lo tumba a posteriori- decenas de miles de inquilinos pueden acogerse a esta medida. Pero su aprobación definitiva depende del visto bueno de la Cámara Baja, que va a mostrar su rechazo por mayoría, previsiblemente.

De ahí que desde el Sindicato de Inquilinas de Sevilla animen a todos los interesados "a solicitar la prórroga cuanto antes". "Entendemos que las personas que la pidan antes de que caiga de manera oficial, como parece que así será, tendrán acceso a ella", confía Ibán Díaz, portavoz de esta organización.

¿Cuál es el escenario ahora para los inquilinos, de confirmarse el revés en el Congreso? "Un mercado disfuncional, sin precios razonables, que no sirve para que los hogares tengan un hábitat decente y estable", según opina Díaz. Porque de no validar el decreto, muchos propietarios podrán incrementar a discreción las mensualidades de esos pisos que decidieron alquilar tras la pandemia. La Gran Renovación.

Una medida necesaria, "pero insuficiente"

Ahora bien, para colectivos como el Sindicato de Inquilinas de Sevilla, la prórroga de los alquileres no es tampoco la panacea para el problema de la vivienda. En palabras de su portavoz, esta es "una medida necesaria, pero insuficiente". "Proporciona alguna estabilidad en un contexto con gente joven y grupos vulnerables fuera del mercado de compraventa y con alquileres imposibles, aunque es una iniciativa mínima".

"Si se quiere que el alquiler sea un vehículo estable y seguro para que la gente acceda a la vivienda, necesitamos que se le dé estabilidad y un control que ajuste su precio a los salarios", reclaman desde esta organización. "También pedimos una prórroga forzosa y automática siempre que haya voluntad del arrendatario. Antes de 1985, cuando entró en vigor el decreto Boyer, el inquilino podía seguir en el hogar siempre que cumpliera con sus obligaciones contractuales".